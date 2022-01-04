شكرا لقرائتكم خبر عن هل الغثيان وفقدان الشهية من أعراض أوميكرون؟ دراسة بريطانية تجيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت دراسة نشرت عبر التطبيق البريطاني " Zoe Covid"، أن الإصابة بمتغير أوميكرون تعتبر "خفيفة" و تشمل الأعراض الجديدة الغثيان وفقدان الشهية.

ووفقًا لـ هيئة الصحة البريطانية NHS تشمل أعراض فيروس كورونا عمومًا: ارتفاع درجة الحرارة، أو سعال جديد ومستمر ، أو فقدان أو تغيير في حاسة الشم أو التذوق، حسبما ذكرت صحيفة ديلي إكسبرس، ومع ذلك، فقد عانى بعض الأشخاص من الغثيان وفقدان الشهية، وهي أعراض لا ترتبط عادةً بكورونا.

ووفقًا للدكتور تيم سبيكتور، أستاذ علم الأوبئة الجينية في كينجز كوليدج لندن، فإن هذه أعراض شائعة لدى أولئك الذين يميلون إلى التعرض للتلقيح المزدوج أو حتى الجرعة المعززة.

الأعراض الأربعة الأكثر شيوعًا لمتغير أوميكرون هي السعال والتعب والاحتقان وسيلان الأنف، وفقًا لتحليل CDC لأول 43 حالة تم التحقيق فيها في الولايات المتحدة، وقال التقرير إنه في بعض الحالات، تم الإبلاغ عن القيء كعرض بين أولئك الذين يعانون من البديل.

أشارت الدراسات الأولية الحديثة إلى أن أوميكرون يبدو "أكثر اعتدالًا" من موجة دلتا المتغيرة، حيث يقل احتمال دخول الأشخاص المصابين إلى المستشفيات بنسبة تتراوح بين 40 و 70 %.

تشير الأبحاث من دراسة إمبريال كوليدج لندن التقييم المبكر للوباء والمراقبة المعززة لـ كورونا، إلى أن الأشخاص الذين يعانون من أوميكرون تقل احتمالية احتياجهم للعلاج في المستشفى بنسبة 15 إلى 20% كما أنهم أقل عرضة بنسبة 40 إلى 45 % للمبيت في المستشفى.