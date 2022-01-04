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شكرا لقرائتكم خبر عن أدوية جديدة لعلاج أعراض فيروس كورونا.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كشفت وزارة الصحة والسكان عن تعاقدها على أدوية جديدة لعلاج أعراض فيروس كورونا خاصة بعد موافقة هيئة الدواء الأمريكية على تصنيعه.
الخليج 365 يستعرض في الإنفوجراف التالى أهم البيانات عن الدواء الجديد لكورونا..
من إنتاج 3 شركات عالمية: أسترازينكا وميرك وفايزر
• تؤخذ كأقراص عن طريق الفم
• المستحضرات عقاقير مسجلة ضد الفيروسات
• حصلت على موافقة الاستخدام الطارئ من هيئة الأدوية الأمريكية وهيئة الدواء الأوروبية
• تصل مصر نهاية يناير الجارى لعلاج المصابين بكورونا
• تحد من دخول الحالات المصابة بكورونا للمستشفيات وتقلل الوفيات
• الدواء الجديد لا علاقة له بالوقاية من الفيروس ولن يكون بديلا عن اللقاح
• مصر تعاقدت على شراء علاج لــ70 ألف مريض