5 عادات وراء إصابتك بغازات البطن.. توقفي عنها فوراً

بيروت - نادين محمد -

هل تعانين من غازات البطن؟ يمكن لبعض العلاجات السريعة أن تساعد على التغلب على الغازات بسرعة وتقليل انتفاخ البطن؛ لأن انتفاخ البطن ليس محرجاً فحسب، بل يجعلك تشعرين بالثقل.

تعد معظم الغازات التي تمرين بها ناتجة عن ابتلاع الهواء. في ما يلي بعض العوامل التي يمكن أن تساهم في زيادة إنتاج الغازات في الأمعاء.

1-نظامك الغذائي

قد يكون لنظامك الغذائي دور كبير في انتفاخ البطن إذا كنت تفرطين في إخراج الغازات، فيمكن أن تتسبب بعض الأطعمة في زيادة إنتاج الغازات.

تميل الأطعمة الغنية بالكربوهيدرات التي تحتوي على اللاكتوز والفركتوز والنشا والألياف غير القابلة للذوبان إلى التخمر في الأمعاء الغليظة وإطلاق الغازات.

الأطعمة المعروفة بأنها تسبب الغازات الزائدة هي :

الفاصوليا والخضروات ذات الأوراق الخضراء مثل الملفوف وبراعم بروكسل والهليون والقرنبيط والبصل والثوم.

عصائر الفاكهة والفواكه مثل الكمثرى والخرشوف.

المشروبات الغازية.

منتجات الألبان.

البطاطس والذرة والقمح والأطعمة النشوية الأخرى.

على الرغم من أن هذه الأطعمة يمكن أن تسبب لك المزيد من الغازات، إلا أنه لا ينبغي استبعادها من نظامك الغذائي؛ لأنها مهمة جداً لصحتك. ومع ذلك، يمكنك الحد من تناولها. يمكنك أيضاً تناول وجبات أصغر ومتكررة بدلاً من ثلاث وجبات كبيرة لمنع انتفاخ البطن.

يجب الانتباه إلى أنه يمكن أن يتسبب ابتلاع الهواء أثناء الأكل والشرب والتحدث في وجود الغازات. هذا هو الحال بشكل خاص عندما يأكل الشخص بسرعة كبيرة. بدلاً من ذلك، تناول الطعام ببطء لتقليل كمية الهواء التي نبتلعها .



2. الإقلاع عن التدخين

عند التدخين تبتلع الهواء. السجائر الإلكترونية ليست استثناء. بشكل عام أولئك الذين يدخنون أو يستخدمون أياً من منتجات التبغ هم أكثر عرضة للإصابة بالانتفاخ والغازات مقارنة بمن لا يفعلون .

3. التمرين بانتظام



يمكن أن يؤدي الخمول إلى تراكم الغازات في معدتك. يمكن أن يؤدي القيام بتمارين خفيفة إلى معتدلة بانتظام إلى تعزيز إزالة الغازات، وتقليل حالات إطلاق الغازات .

4. علاج الإمساك

الغازات والانتفاخ من الأعراض المصاحبة للإمساك. وبالتالي، إذا كان انتفاخ البطن ناتجاً عن الإمساك، فيُنصح بمعالجة الحالة لحل المشكلة.

5. تجنب مضغ العلكة



المكون الرئيسي في العلكة الخالية من السكر هو هيكسيتول. ارتبط تناول هذا المكون، حتى بكميات صغيرة، بالغازات والانتفاخ لذلك، إذا كنت من بين أولئك الذين يمضغون الكثير من العلكة، فالافضل تقليل تناولها لوقف انتفاخ البطن.

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