علاج جرثومة المعدة نهائياً بـ9 علاجات طبيعية

بيروت - نادين محمد -

علاج جرثومة المعدة نهائياً بالعسل وبمجموعة من العلاجات الطبيعية الأخرى خاصة وأنه توجد الديدان في المعدة في الغالب في الجهاز الهضمي، وبشكل أساسي على جدار الأمعاء، وتسبب الكثير من الانزعاج، ويمكن أن تكون بسبب تناول اللحوم النيئة وضعف جهاز المناعة وشرب المياه الملوثة وعدم كفاية الصرف الصحي والنظافة.

أكثر أنواع الديدان المعوية شيوعاً هي الديدان الأسطوانية والدودة الدبوسية، والدودة الشريطية، ويمكن تفادي الإصابة بها من خلال اتخاذ تدابير وقائية و الحفاظ على النظافة وطهي اللحوم قبل الأكل، وارتداء الأحذية وما إلى ذلك.



علاج جرثومة المعدة نهائياً بالعسل وأعراض الإصابة

تشمل بعض الأعراض الشائعة للإصابة بالديدان المعوية ألماً في البطن أو حكة غير طبيعية، وفقدان الوزن المفاجئ، ووجود دم في البراز، وطفح جلدي في الجسم.

تسبب ديدان المعدة انزعاجاً شديداً، ويمكن أن تظهر بسبب:

ضعف جهاز المناعة.

تناول اللحوم النيئة.

النظافة غير الكافية.

شرب الماء الملوث.

هناك العديد من الأدوية المتاحة دون وصفة طبية لقتل الطفيليات المعوية، ولكن ليس بدون آثار جانبية، هناك طرق مختلفة لعلاج جرثومة المعدة نهائياً بالعسل. في ما يلي قائمة بالعلاجات المنزلية التي ستقتل طفيل الأمعاء بسرعة.

1-الثوم الخام

للثوم خصائص مضادة للبكتيريا. يمكن للثوم أن يقتل البيض الموجود ويمنع الديدان من وضع البيض. يمكن للمرء أن يستهلكه بجرعات صغيرة، أو يمكن تطبيقها على المناطق ذات الصلة مثل المرهم. يجب على أي شخص يرغب في تناول الثوم اتباع أخذ بضع فصوص من الثوم وتقطيعها إلى قطع صغيرة ورشها على الخبز أو مزجها مع المعكرونة.



2- علاج جرثومة المعدة نهائياً بالعسل

يمكن علاج جرثومة المعدة بالعسل، فيحتوي العسل على خصائص مماثلة لمفعول المضاد الحيوي، بل ويمكن تناوله لمكافحة البكتيريا التي تقاوم بعض أنواع المضادات الحيوية، فللعسل قدرة هائلة على قتل العديد من الميكروبات والفيروسات، ويتفاعل مع خلايا الجسم لإفراز مواد مطهرة تقلل من الالتهابات.

يساعد العسل في علاج قرحة والتهابات المعدة والأمعاء؛ لاحتوائه على مركبات البوليفينول التي تقوي جهاز المناعة وتحمي خلايا الجسم من التلف، ويفضل تناول ملعقة كبيرة من عسل مانوكا قبل الطعام بساعتين.

3- زيت جوز الهند

عنصر آخر ينصح به خبراء الصحة عادة عندما يعاني المرء من أمراض المعدة وهو جوز الهند. يعمل ماء جوز الهند العجائب في إزالة السموم من الجسم. يحتوي زيت جوز الهند على حمض الكابريليك الذي له خصائص مضادة للطفيليات والبكتيريا.

تناول ملعقة كبيرة من جوز الهند المبشور مع وجبة الإفطار، ثم كوب من الحليب الدافئ مع ملعقة كبيرة من زيت الخروع بعد ثلاث ساعات أو يمكنك تناول 3-4 ملاعق كبيرة من زيت جوز الهند البكر يومياً.



4- الجزر النيء

الجزر النيء هو غذاء غني بالألياف يساعد في تحسين الهضم وتعزيز حركة الأمعاء. تناول الجزر مرتين في اليوم؛ حيث يساعد الجسم على دفع طفيليات المعدة.



5- البابايا الخام

البابايا مفيدة للمعدة وتمنع الطفيليات المعوية. تحتوي البابايا على إنزيم غراء يحتوي على خصائص طاردة للديدان لتعمل ضد الطفيلي. خذي ملعقة كبيرة من عصير البابايا الطازج وأضيفي 3-4 ملاعق كبيرة من الماء الساخن والعسل. اشربيه في الصباح الباكر على معدة فارغة.

اطحني بذور البابايا؛ لتتحول إلى مسحوق ناعم وتناوليها مع كوب من الماء الدافئ أو الحليب ويمكنك غلي الأوراق في ماء دافئ، وتصفيتها من الخليط تناولها.



6- الرمان

عنصر آخر معجزة يعمل العجائب للقلب والصحة العامة هو الرمان، يثبت أن له خصائص من أجل الصحة. يحتوي لحاء شجرة الرمان على بونكين على خصائص طاردة للديدان تستخدم للقضاء على الطفيليات المعوية.

تناول عصير الرمان مع العسل في الصباح الباكر على معدة فارغة، ويمكن أن يساعد شرب عصير الرمان الطازج أيضاً في الحفاظ على عمل نظامك بكفاءة.

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7- بذور القرم

بذور القرم تمتلك خصائص طاردة للديدان. يحتوي على زيت بني اللون يحتوي على مكون رئيسي يسمى الثيمول. يحتوي هذا المكون على خصائص مضادة للميكروبات. يساعد هذا النبات في القضاء على الديدان من القناة الهضمية.

8-النيم

تحتوي نباتات النيم على خصائص مضادة للجراثيم. تعتبر أزهار وفاكهة النيم ضرورية كإجراء وقائي للوقاية من العدوى. إنه مفيد للأطفال من سن 3 إلى 6 سنوات؛ للتخلص الفعال من الديدان.



9-الأناناس

الأناناس فاكهة مفيدة بشكل خاص للمعدة، ويساعد على الهضم الطبيعي، ويعالج الإمساك، ويحتوي على إنزيم هضمي يسمى البروميلين المعروف أنه يساعد في تكسير البروتين ومكافحة الديدان المعوية. وتناول عصير الأناناس الطازج في الصباح الباكر على معدة فارغة.