شكرا لقرائتكم خبر عن مع انتشار أوميكرون.. أقنعة الوجه ما زالت ضرورة للحماية من العدوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هل يظل القناع سلاحًا قويًا للتصدي للفيروس التاجي كورونا ومتغيراته؟ سؤال يطرحه العديد من الأشخاص للتعرف على حقيقة دور الأقنعة في حماية الشخص من الإصابة بكورونا ومتغيراتها وخاصة آخر متحور أوميكرون، ونشر تقرير في موقع " medicalxpress" يجيب عن هذا السؤال.

يقول الدكتور جون سيجريت، طبيب متخصص في الأمراض المعدية في المركز الطبي بجامعة راش، إن الأقنعة تعد هامة ووصفها أنها طبقة أخرى من الحماية، وأضاف أن التطعيم أي أخذ اللقاح يعد أيضا من الأمور المهمة التي تقلل فرص الإصابة، ولكن في ظل انتشار المتغيرات فيصبح الأمر أكثر خطورة لأن ارتفاع عدد العدوي بالرغم من قلة دخول المصابين بكورونا ومتغيراتها إلى المستشفى في حالة خطيرة.

وهنا يجب أن نعرف أفضل أنواع الأقنعة والتي تساهم بشكل كبير في تقليل فرص الإصابة، وأوضح دكتور جون أن الأقنعة الجراحية هي الأفضل على الإطلاق، وليس الأقنعة المصنوعة من الأقمشة.

ويقول إن القناع يجب أن يكون مناسبا تمامًا وليس لديك أي فجوات، مع ضبط حلقات الأذن للتأكد من أنها مريحة حول وجهك، فإذا تم ارتداء الأقنعة بشكل صحيح، فسيكون فعالا ضد أوميكرون.

ووجد الأطباء أن أقنعة الوجه القماشية لا توفر حماية كافية ضد عدوى كورونا ومتغيراتها، ولذا عليك ارتداء الأقنعة الطبية، أو أقنعة "KN95" أو "N95" لتوفير أقصى قدر من الحماية.