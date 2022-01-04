شكرا لقرائتكم خبر عن تسجيل لقاح روسى جديد لفيروس كورونا خلال الأشهر الأولى من 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت وكالة تاس الروسية أنه يمكن تسجيل اللقاح الروسي كونفاسل الجديد Convasel قبل نهاية الربع الأول من العام الجارى 2022، وفي يونيو 2021، تم الانتهاء من الدراسات قبل السريرية للقاح، ونتيجة لذلك تم إثبات سلامته وقدرته على الحماية.

قالت فيرونيكا سكفورتسوفا، رئيسة الوكالة الفيدرالية للطب الحيوي (FMBA) ، في مقابلة مع قناة Rossiya-24 التلفزيونية، إن اللقاح الروسي الجديد ضد فيروس كورونا ، كونفاسل ، يمكن تسجيله قبل نهاية الربع الأول من عام 2022.وأضافت، "نخطط لتقديم تقرير بحلول نهاية هذا العام، بالطبع ستقرر الهيئة التنظيمية، مضيفة أن فترة مراقبة الأشخاص الذين بدأوا في تطعيمهم في أغسطس - سبتمبر تستغرق 6 أشهر .

وأوضحت أنه حتى نهاية الربع الأول قد يتم تسجيله، مضيفة أن الموقع الصناعي لإنتاج اللقاح جاهز للانتاج.وأكدت وكالة تاس الروسية، أنه تم تطوير لقاح كونفاسل من قبل معهد سانت بطرسبرج لأبحاث اللقاحات والأمصال في يونيو 2021 ، تم الانتهاء من الدراسات قبل السريرية للقاح، ونتيجة لذلك تم إثبات سلامته وقدرته على الاستمناع وقدرته الوقائية.

وعلى صعيد آخر، يقول الخبراء، إن جائحة كورونا قد تنتهي بحلول شهر مايو، وذلك وفقًا لما قاله جينادي أونيشينكو، عالم الأوبئة وكبير أطباء الصحة الروسية السابق، موضحا أنه لا توجد أسباب للذعر الآن.

وأضاف أن جائحة فيروس كورونا قد تنتهي بحلول مايو بالنظر إلى مراعاة جميع التدابير الوقائية وحملة التطعيم.

وأشار إلى أن هناك وقتا طويلا حتى شهر مايو إذا فعلنا الآن ما هو مطلوب من التطعيم واتخاذ الإجراءات الاحترازية الوقائية، فعندئذ بحلول ذلك الوقت يجب أن يتباطأ بالفعل على الأقل، حتى يصبح تحت السيطرة.

وفقًا للخبير، لا توجد أسباب الآن للذعر أو إدخال أيام عطلة لأن اللقاحات قد تم تطويرها بالفعل ومن الضروري التركيز على التطعيم ضد عدوى فيروس كورونا.