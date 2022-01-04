شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف الجدول الزمني لأعراض متغير أوميكرون لكورونا ومتى تظهر على المصاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تسبب متغير أوميكرون لكورونا فى حدوث موجات من القلق في جميع أنحاء العالم، حيث إنه كان أكثر قابلية للانتقال مقارنة بسلالات كورونا الأخرى، وحدد الخبراء في جميع أنحاء العالم 8 علامات تحذيرية لمتغير أوميكرون، وحذروا من أن هذه الأعراض من المرجح أن تظهر في المراحل المبكرة من المرض، فى هذا التقرير نتعرف على الجدول الزمنى لأعراض متغير أوميكرون بالترتيب، بحسب موقع "دايلي إكسبريس".

وتبدو أعراض أوميكرون أكثر اعتدالًا بشكل عام من سلالات الفيروس التاجي الأخرى، خاصةً لأولئك الذين تم تطعيمهم ومع ذلك، لا يزال من الممكن أن يصاب الناس بمرض شديد، وفي بعض الحالات قد يتسبب فى الوفاة.

وتظهر البيانات أن أوميكرون قد يكون له أعراض مختلفة وغالبًا ما تكون أكثر تنوعًا.

قارن العديد من الأشخاص أعراض أوميكرون بنزلات البرد، مع ظهور حكة في الحلق وسيلان الأنف من بين الأعراض الأكثر شيوعًا.

حدد الخبراء في جميع أنحاء العالم ثماني علامات تحذيرية من أوميكرون وحذروا من أن هذه من المرجح أن تظهر في المراحل المبكرة من المرض.

أعراض الإنذار المبكر الثمانية لأوميكرون وفقًا لبيانات من المملكة المتحدة والولايات المتحدة وجنوب إفريقيا هي:

-حكة الحلق

-آلام أسفل الظهر

-سيلان الأنف / احتقان

-صداع الرأس

-تعب وإعياء

-العطس

-تعرق ليلي

-آلام الجسم

قد تظهر هذه الأعراض في وقت مبكر بعد يومين من التعرض لشخص لديه متغير أوميكرون، ومع ذلك، يمكن أن تستغرق الأعراض وقتًا أطول للظهور ، حتى بعد 14 يومًا من التعرض، ولهذا السبب إذا كنت قد تعرضت للفيروس، فيجب عليك إما الاستمرار في الاختبار بانتظام (كل يوم) أو عزل نفسك لمدة 10 أيام.

وقال ريان روتش، الرئيس التنفيذي لشركة ديسكفري هيلث للتأمين الصحي في جنوب إفريقيا، إن الأدلة تشير إلى ظهور أعراض أوميكرون في غضون ثلاثة أيام.