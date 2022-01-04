شكرا لقرائتكم خبر عن 5 أنواع من الدايت تجنبها فى 2022.. أبرزها حمية باليو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مع بداية العام الجديد معظمنا مستعد بقرارات جديدة خاصة فيما يتعلق باللياقة والصحة والنمو، حيث غالبًا ما يتبع الأشخاص أنظمة غذائية مختلفة تعد بفقدان الوزن في فترات قصيرة، ومع ذلك، ليست كل هذه الأنظمة مفيدة كما وعدت، في الواقع، وقيمت مجلة "يو إس نيوز آند وورلد ريبورت" أفضل النظم الغذائية.

وجدت المجلة أن الأنظمة الغذائية التي احتلت المرتبة الأولى في تقاريرها كانت سهلة المتابعة ومغذية، في حين كان من الصعب جدًا اتباع الأنظمة التي احتلت مرتبة متدنية في القائمة، وفيما يلى 5 أنواع من الدايت يجب عليك الابتعاد عنها هذا العام إذا كنت تريد تحقيق أهدافك بشأن فقدان الوزن بشكل مستدام، وفقًا لتقرير موقع "تايمز أوف انديا".

النظام الغذائي الحمضي القلوي

يحظر هذا النظام الغذائي الأطعمة التي تعزز إنتاج الحمض في الجسم، مثل لحم البقر، حيث يوصى هذا الدايت بالمواد الغذائية القلوية أو المحايدة لأننا إذا واصلنا تناول الأطعمة المنتجة للأحماض في أجسامنا فسوف تنشغل أنظمتنا بإزالة الأحماض من الجسم للحفاظ على الصحة المثلى.

كجزء من هذا النظام الغذائي، يجب التخلص من المواد الغذائية مثل الحبوب والدواجن واللحوم ومنتجات الألبان ويجب تضمين الفواكه والبقوليات والخضروات قدر الإمكان.

حمية الخصوبة (منخفض الكربوهيدرات)

كما يوحي الاسم نفسه، يهدف هذا النظام الغذائي إلى تحسين الخصوبة لدى النساء وتحسين الصحة الإنجابية بشكل عام عن طريق زيادة استهلاك الدهون الجيدة والحبوب الكاملة والحد من الكربوهيدرات، ونظرًا لأن هذا النظام الغذائي منخفض الكربوهيدرات، فإنه يؤدي إلى فقدان الوزن ولكن لا توجد أدلة كافية تدعم أنه يزيد من الخصوبة.

النظام الغذائي منخفض مؤشر نسبة السكر في الدم

ينصح هذا النظام الغذائي باختيار الأطعمة بناءً على مستويات السكر في الدم، حيث أن الأطعمة التي ترتفع على مقياس مؤشر نسبة السكر في الدم غنية بالكربوهيدرات، ونظرًا لأن هذا النظام الغذائي يستبعد الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من السكر، فإنه يساعد في إنقاص الوزن بالتأكيد.

لكن العديد من الفواكه الصحية تقع في الطرف الأعلى من مقياس مؤشر نسبة السكر في الدم ولكنها مفيدة للصحة، بالإضافة إلى ذلك، لا يوجد دليل حقيقي على فقدان الوزن من خلال هذا النظام الغذائي حيث أن السعرات الحرارية لا تلعب أي دور في هذا النظام الغذائي.

نظام غذائي مضاد للالتهابات

هذا النظام الغذائي ليس محددًا ولكنه يركز في الغالب على تناول الأطعمة التى من شأنها أن تُقلل الالتهابات في الجسم، والاعتقاد الذي يقوم عليه هذا النظام الغذائي هو أن ما نأكله يرتبط ارتباطًا مباشرًا بمستويات الالتهاب، يمكن أن يؤدي تناول نظام غذائي غني بالدهون الصحية مثل الأسماك والفواكه والخضروات إلى خفض مستويات الالتهاب في الجسم.

حمية باليو

اكتسب هذا النظام الغذائي شعبية هائلة في الآونة الأخيرة لأنه يساعد على إنقاص الوزن، حيث يعتمد على تناول الأطعمة مثل اللحوم والأسماك والخضروات بينما لا تعتبر الأطعمة الأخرى مثل السكر المكرر والحبوب ومنتجات الألبان والبقوليات مناسبة، ويحد هذا النظام الغذائي من استهلاك الحبوب الكاملة وبالتالي لا ينصح به.