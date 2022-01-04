شكرا لقرائتكم خبر عن ازدواج الرؤية.. تعرف على الأسباب والأعراض والعلاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هل صادفت موقفًا يمكنك فيه رؤية صورتين لكائن واحد في عينيك؟ تُعرف هذه الحالة باسم الرؤية المزدوجة، بسبب هذه الحالة، يمكن لأي شخص أن يرى صورتين جنبًا إلى جنب أو فوق بعضهما البعض، يمكن أن يحدث في كلتا العينين أو في وقت واحد.

عندما تؤثر مشكلة العين المزدوجة على عين الشخص الواحدة، فإنها تُعرف باسم أحادية العين، وإذا تأثرت كلتا العينين، يُعرف باسم مجهر، الرؤية المزدوجة هي حالة طبية تؤثر على قدرة الشخص على القراءة وحركته وحتى توازنه، وهذه حالة قابلة للعلاج ويمكن تصحيحها بالنظارات والتمارين الرياضية والجراحة.

ما هو الرؤية المزدوجة؟

وفقا لتقرير موقع "healthline"، أى مشكلة بسيطة في أعيننا يمكن أن تؤدي إلى الكثير من الانزعاج، يمكن أن تؤثر حالة ازدواج الرؤية على قدرة القراءة والتوازن والحركة لدى الشخص، ويمكن أن يؤثر على عين أو أخرى ويمكن أن يؤدي إلى مجموعة من المشكلات الصحية الأساسية.

يمكن أن تشمل هذه الحالة أجزاء مختلفة من عينيك مثل العدسة والقرنية والأعصاب والعضلات وحتى الدماغ، ويمكن أن تؤدي مشكلة في أي من هذه الأعضاء أو أجزاء من العين إلى حالة الرؤية المزدوجة.

ما هى أنواع الرؤية المزدوجة؟

عادة ما تكون مشكلة الرؤية المزدوجة مؤشرا على بعض أو الحالة الصحية الأساسية الأخرى، وهناك نوعان من الرؤية المزدوجة

ازدواج أحادي

يُطلق على حالة الرؤية المزدوجة في عين واحدة، ويحدث بسبب خطأ الانكسار في المرحلة المبكرة من إعتام عدسة العين أو القرنية المخروطية أو اللابؤرية أو الظفرة أو متلازمة جفاف العين .

ثنائية العينين

ثنائي العينين هو حالة ازدواج الرؤية تؤثر على كلتا العينين. يحدث بسبب اختلال العينين أو الحول نتيجة تلف الأعصاب الكرنفالية، وهذه الأعصاب مسؤولة عن توفير الحركة والإمداد الحسي للعضلات.

أسباب الرؤية المزدوجة؟

بعض أسباب هذه الحالة تشمل:

صدمة في العين

ورم

إعتمام عدسة العين

شلل في عضلة العين

إصابة بالرأس

سكتة دماغية

الظروف العصبية.

علاج الرؤية المزدوجة؟

بشكل عام في حالة ازدواج الرؤية حيث يشكو المريض من ازدواج الرؤية الذي يجعل من الصعب جدًا القيام بأنشطة الحياة اليومية مثل القراءة والقيادة والكتابة وحتى التوازن والتي يمكن أن تكون ضارة بصحة الفرد.

يقترح الأطباء أنه في حالة الحصول على الرؤية المزدوجة يحتاج الشخص إلى إبقاء ضغط دمه تحت السيطرة، على الرغم من أن العلاج يعتمد عادة على السبب الرئيسي لمشكلة الرؤية هذه ، فإن بعض خيارات العلاج المتاحة لتصحيح هذه الحالة هي: