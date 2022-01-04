شكرا لقرائتكم خبر عن أسباب المياه البيضاء على العين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - المياه البيضاء على العين واحدة من المشاكل الصحية التى يعانى منها الكثيرون وخصوصا كبار السن وفى هذه الحالات قد يحتاج المريض لإجراء عملية لازالة المياه البيضاء فى العين.

وحسب ما ذكرة موقع worldmisc فإن أبرز أسباب المياه البيضاء على العين هى:

- معظم حالات المياه البيضاء في العين ناتجة عن التغيرات المصاحبة لتقدم العمر، وتجدر الإشارة إلى أنه قد يحدث في حالات نادرة عند الولادة أو بعد فترة قصيرة منها؛ لأسباب وراثية أو بسبب إصابة الأم أثناء الحمل، مثل عدوى الحصبة الألمانية.

- استخدام بعض الأدوية تسبب إعتام عدسة العين.

- يزيد التعرض غير المحمي للأشعة فوق البنفسجية من احتمالية الإصابة بإعتام عدسة العين، ويمكن التخفيف من حدته من خلال ارتداء العدسات التي تحميهم.

-نقص التغذية، أشارت بعض الدراسات إلى وجود علاقة بين حدوث إعتام عدسة العين ونقص مستويات مضادات الأكسدة في الجسم ، مثل فيتامين سي وفيتامين إي والكاروتينات.

عوامل الخطر للإصابة بالمياه البيضاء

بالإضافة إلى الأسباب المذكورة سابقًا ، هناك العديد من العوامل التي زادت من خطر الإصابة بإعتام عدسة العين ويمكن ذكرها على النحو التالي:

-داء السكري.

-ارتفاع ضغط الدم.

-بدانة.

-التدخين.

-إدمان الكحول.

-الجراحة سابقا في العين.

-إصابة أو التهاب في العين في الماضي.