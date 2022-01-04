شكرا لقرائتكم خبر عن ما هى أهمية الدهون الثلاثية فى الجسم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعتبر الدهون الثلاثية مقياسًا مهمًا لصحة القلب، إذا كنت تراقب ضغط الدم ومستويات الكولسترول لديك، فهناك شيء آخر قد تحتاج إلى مراقبته وهو الدهون الثلاثية.

وحسب ما ذكره mayoclinic يمكن أن يؤدي ارتفاع مستوى الدهون الثلاثية في الدم إلى زيادة خطر الإصابة بأمراض القلب، ولكن نفس خيارات نمط الحياة التي تعزز الصحة العامة يمكن أن تساعد في تقليل الدهون الثلاثية أيضًا.

ما هي الدهون الثلاثية؟

الدهون الثلاثية هي نوع من الدهون الموجودة في الدم، عندما تأكل يحول جسمك أي سعرات حرارية لا يحتاج إلى استخدامها على الفور إلى دهون ثلاثية الجليسريدات، ويتم تخزين الدهون الثلاثية في خلاياك الدهنية في وقت لاحق، تطلق الهرمونات الدهون الثلاثية للحصول على الطاقة بين الوجبات.

إذا كنت تتناول بانتظام سعرات حرارية أكثر ما تحرق، خاصةً من الأطعمة عالية الكربوهيدرات، فقد يكون لديك ارتفاع في نسبة الدهون الثلاثية، يمكن أن يكشف اختبار الدم البسيط ما إذا كانت الدهون الثلاثية لديك تقع ضمن النطاق الصحي أم لا وهى:

- عادي - أقل من 150 ملليغرام لكل ديسيلتر (ملجم / ديسيلتر)، أو أقل من 1.7 ملليمول لكل لتر (مليمول / لتر).

- ارتفاع حدودي - 150 إلى 199 مجم / ديسيلتر (1.8 إلى 2.2 ملي مول / لتر).

- مرتفع - 200 إلى 499 مجم / ديسيلتر (2.3 إلى 5.6 ملي مول / لتر).

- مرتفع جدًا - 500 مجم / ديسيلتر أو أعلى (5.7 ملي مول / لتر أو أعلى).

سيتحقق طبيبك عادةً من ارتفاع نسبة الدهون الثلاثية كجزء من اختبار الكولسترول، والذي يسمى أحيانًا لوحة الدهون أو الملف الدهني، سيتعين عليك الصيام قبل أن تتمكن من سحب الدم من أجل قياس دقيق للدهون الثلاثية.

يمكن أن يكون ارتفاع الدهون الثلاثية أيضًا علامة على:

- داء السكري من النوع 2 أو مقدمات السكري

- متلازمة التمثيل الغذائي، حالة يحدث فيها ارتفاع ضغط الدم والسمنة وارتفاع نسبة السكر في الدم معًا ، مما يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب.

- انخفاض مستويات هرمونات الغدة الدرقية (قصور الغدة الدرقية).

بعض الحالات الوراثية النادرة التي تؤثر على كيفية تحويل الجسم للدهون إلى طاقة

أحيانًا يكون ارتفاع الدهون الثلاثية أحد الآثار الجانبية لتناول بعض الأدوية

تعتبر خيارات نمط الحياة الصحي أساسية

- تمرن بانتظام، اهدف إلى ممارسة النشاط البدني لمدة 30 دقيقة على الأقل في معظم أيام الأسبوع أو كلها، يمكن أن تخفض ممارسة التمارين الرياضية بانتظام الدهون الثلاثية وتعزز الكوليسترول "الجيد". حاول دمج المزيد من النشاط البدني في مهامك اليومية - على سبيل المثال ، تسلق السلم في العمل أو المشي أثناء فترات الراحة.

- تجنب السكر والكربوهيدرات المكررة. يمكن أن تزيد الكربوهيدرات البسيطة ، مثل السكر والأطعمة المصنوعة من الدقيق الأبيض أو الفركتوز ، من الدهون الثلاثية.

- فقدان الوزن، إذا كنت تعاني من ارتفاع شحوم الدم الخفيف إلى المتوسط ​​، فركز على تقليل السعرات الحرارية،و يتم تحويل السعرات الحرارية الزائدة إلى الدهون الثلاثية وتخزينها على شكل دهون.

- اختر الدهون الصحية، استبدل الدهون المشبعة الموجودة في اللحوم بدهون صحية توجد في النباتات ، مثل زيت الزيتون وزيت الكانولا. بدلًا من اللحوم الحمراء ، جرب الأسماك الغنية بأحماض أوميغا 3 الدهنية - مثل الماكريل أو السلمون. تجنب الدهون المتحولة أو الأطعمة التي تحتوي على زيوت أو دهون مهدرجة.

- قلل من كمية الكحول التي تتناولها، يحتوي الكحول على نسبة عالية من السعرات الحرارية والسكر وله تأثير قوي بشكل خاص على الدهون الثلاثية، إذا كنت تعاني من ارتفاع شحوم الدم الشديد ، فتجنب شرب أي كحول.