شكرا لقرائتكم خبر عن ما هى حقيقة الإصابة ببرد العظام خلال فصل الشتاء؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يزداد الشعور بألم شديد في العظام خلال فصل الشتاء، ويزداد الأمر سوءا مع الحركة، وهو ما يطلق عليه البعض اسم برد العظام، لذا يقدم الخليج 365 حقيقة هذا الأمر وذلك وفقا لموقع "webmed".

أشار التقرير، أن الإصابة ببرد العظام تعد من الأمور التي يتأثر بها الأشخاص بشكل دائم بعد إصابتهم بنزلات البرد الشديدة، وهنا يزداد الشعور والإصابة بألم في العظام الشديد وألم العضلات، وعند تناول العلاجات الخاصة بنزلات البرد ، قد يتعرض الشخص للإصابة بجفاف في الجسم ويحتاج إلي تنال السوائل للحفاظ علي توازن الجسم، وتجنب التعرض لشد العضلات وألم العظام.

لذا إذا كنت تعاني من برد العظام فأعلم أن هذا الأمر يصاحبه بعض الأعراض الخاصة بنزلات البرد كالكحة وارتفاع حرارة الجسم، وفي حالة عدم ظهور أعراض فأعلم أنك تعاني من بألم العظام نتيجة لبرودة الطقس الشديد، والسبب انخفاض تدفق الدورة الدموية في الجسم، ويكون ردة فعل الجسم هي الشعور بألم العظام والعضلات.

وقدم التقرير أفضل العلاجات الخاصة ببرد العظام خلال فصل الشتاء، ومنها، تناول المسكنات، والإكثار من تناول السوائل والهدف هو ترطيب الجسم، والإكثار من الحركة.