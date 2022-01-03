شكرا لقرائتكم خبر عن "FDA" توافق على استخدام الجرعة المعززة من لقاح فايزر للأطفال من 12 لـ 15 عاما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وافقت هيئة الأغذية والأدوية الأمريكية "FDA" على استخدام جرعة ثالثة من لقاح فايزر Pfizer للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و15 عامًا، وذلك وفقًا لموقع "FDA".

ووفقًا لما ذكره موقع "FDA"، إن الهيئة وافقت بإعطاء جرعة ثالثة للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و11 عامًا والذين يعانون من نقص المناعة، موضحة أن هذه القرارت التنظيمية تأتي مع ارتفاع حالات كورونا بسبب متغير اوميكرون Omicron، وعودة العديد من العمال وأطفال المدارس من إجازات العطلات.

وقال بيتر ماركس، مدير مركز هيئة الأغذية والأدوية الأمريكية لتقييم البيولوجيا والأبحاث: "استنادًا إلى تقييم هيئة الأغذية والأدوية الأمريكية للبيانات المتاحة حاليًا، قد تساعد جرعة معززة من اللقاحات المصرح بها حاليًا في توفير حماية أفضل ضد كل من متغيرات دلتا وأوميكرون".

وتحث حكومة الولايات المتحدة الأمريكيين الذين تم تطعيمهم على الحصول على معززات، كما تحث غير الملقحين، المعرضين لخطر الإصابة بفيروس كورونا الشديد والوفاة، على التطعيم.

ووفقًا لموقع الهيئة على الإنترنت، من المقرر أن تجتمع لجنة استشارية للمراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها (CDC) يوم الأربعاء لمناقشة التغييرات.

وتضاعفت الإصابات الجديدة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة في الأيام السبعة الماضية إلى متوسط ​​418 ألفًا يوميًا، وفقا لما ذكرته رويترز.

حتى الآن، يُعتبر 62% من سكان الولايات المتحدة المؤهلين مُلقحين بالكامل مع تلقي ثلثهم أيضًا جرعة معززة.

أكدت هيئة الأغذية والأدوية الأمريكية، إنها راجعت الأدلة الواقعية، بما في ذلك بيانات السلامة لأكثر من 6300 فرد تتراوح أعمارهم بين 12 و15 عامًا تلقوا جرعة معززة من لقاح فايزر بعد 5 أشهر على الأقل من الانتهاء من اللقاح الأولي، بجرعتين.

وأوضحت، إن جرعتين من لقاح mRNA فعالان بنسبة 35% تقريبًا ضد العدوى من متغير اوميكرون Omicron، لكن جرعة معززة تعيد الفعالية إلى 75%، وفقًا لمركز السيطرة على الأمراض، استنادًا إلى بيانات من جنوب إفريقيا والمملكة المتحدة.

قال ماركس، إن الهيئة ستزن المعززات للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و 11 عامًا بعد أن يتلقى المزيد من الأطفال جرعتين، موضحة إن "إنه تم تطعيم حوالي 25% فقط من الأشخاص المؤهلين الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و 11 عامًا، لذا سيكون من الأفضل الحصول على نسبة أكبر ممن تم تطعيمهم.

قالت هيئة الأغذية والأدوية الأمريكية، إن إعطاء اللقاح في 5 أشهر بدلاً من 6 اشهر، قد يوفر حماية أفضل ضد اوميكرون Omicron، مضيفة، إن الفترة الفاصلة بين الجرعة الثانية من موديرنا (MRNA.O) والمعزز لم تتغير بعد 6 أشهر.

قال الدكتور إريك توبول، مدير معهد Scripps Research Translational Institute في لا جولا ، كاليفورنيا، إن جرعة ثالثة ضرورية للحماية من أوميكرون لمرض شديد، مضيفا، إن "الشيء الجيد هنا هو أيضًا تغيير توقيت التعزيز إلى 5 أشهر بدلاً من 6 أشهر.

وأوضح، ضيّقت دول من بينها المملكة المتحدة، نافذة التعزيز من 6 أشهر إلى 3 أو 4 أشهر بعد الجرعة الثانية.

قال أميش أدالجا، الباحث البارز في معهد جونز هوبكنز للأمن الصحي، إنه لا يعتقد أن التعزيز ضروري لمعظم الناس لأن جرعتين من اللقاح كانتا فعالتين في منع دخول المستشفيات والأمراض الشديدة في الجميع باستثناء كبار السن.