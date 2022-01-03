هل من الآمن أكل الثلج؟ العلماء يحسمون الموضوع

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 3 يناير 2022 10:09 مساءً - سيرى الكثير من الناس الثلج الذي يغطي حالياً أجزاء من البلاد على أنه مصدر إزعاج على الأرصفة والطرق، وآخرون يحتفلون به كذريعة لقضاء يوم ترفيهي.

الثلج هو واحد من أول الأطعمة” البرية ” التي يتعلم الصغار أكلها. وفي هذا الوقت من السنة يعتبر مجاني وموجود بكثرة.

ولكن هل يمكن أكل الثلج؟

سألتُ جيف س. جافني، أستاذ الكيمياء في جامعة أركنساس، إذا قمنا بتعبئة الثلج ووضعه على رفوف متاجر البقالة، ما الذي يجب أن نضعه في قائمة المكونات؟

فقال:” يتألف الثلج من الماء في المقام الأول”، ولكن أيضاً من أشياء متنوعة تعتمد على المكان الذي تأتي منه “، أشياء مثل الكبريتات أو النترات أو الفورمالديهايد أو الزئبق.

عندما يسقط من السماء، يشكل الثلج، بشبكته المعقدة، نوعاً من الشبكة لالتقاط الملوثات التي قد تكون في الغلاف الجوي. والأكثر شيوعاً هو الكربون الأسود، أو السخام الذي تطلقه النباتات التي تعمل بالفحم ومواقد الحطب.

لهذا السبب يقترح جون بوميروي، الباحث الذي يدرس الموارد المائية وتغير المناخ في جامعة ساسكاتشوان، أنه من الأفضل الانتظار حتى بضع ساعات بعد تساقط الثلوج لأكله. ويوضح أنّ الثلج يعمل كنوع من “فرشاة التنظيف” في الغلاف الجوي. كلما طالت الثلوج، انخفضت مستويات التلوث في الهواء، وبالتالي في الثلج.

ولكن حتى لو كنت تبدأ في جمع الثلج بمجرد أن يبدأ في التساقط، يُطمئن جافني أنّ الملوثات في الثلج تكون كلها في مستويات أقل بكثير من أن تكون سامة.

قد تظهر المبيدات أيضاً في الثلج في بعض الأماكن، وفقاً لستاتشي سيمونيتش، أستاذة البيئة البيئية والسامة في جامعة ولاية أوريغون.

وجدت سيمونيتش مبيدات حشرية عمرها 30 و40 و50 عاماً في ارتفاعات عالية في العديد من المتنزهات الوطنية الأمريكية (بما في ذلك أولمبيك في واشنطن ودينالي في ألاسكا وسيكويا في كاليفورنيا). لكن المستويات كانت أقل 100 مرة مما يعتبر آمناً لمياه الشرب.

وماذا عن المناطق الحضرية والضواحي، حيث تكون الثلوج لدينا؟ تقول سيمونيتش إنّ تركيزات المبيدات الحشرية من المحتمل أن تكون أعلى في ثلوج الفناء الخلفي. “ومع ذلك، لن أتردد في أن يستمتع أطفالي بتناول حفنة من الثلج المتساقط من عقر داري. لأنّ تركيزات المبيدات منخفضة وكمية الثلج التي يتم تناولها هي حفنة صغيرة، لذا فإنّ الجرعة لمرة واحدة منخفضة للغاية ولا تشكل خطراً على الصحة.”

ولكن إذا كان الجو عاصفاً، فعليك الانتباه، كما تقول سارة دوهرتي، عالمة الغلاف الجوي في جامعة واشنطن. اكتشفت مؤخراً أنّ الأوساخ يمكن أن تختلط بالثلج أثناء سقوطها، خاصة في أماكن مثل السهول الشمالية الكبرى، حيث يوجد الكثير من الحقول المفتوحة والطرق الترابية.

هذا هو المكان الذي أخذت فيه دوهرتي عينات من الثلوج المتساقطة حديثاً في رياح تتراوح سرعتها بين 20 و30 ميلاً في الساعة.

وتشرح قائلة: “يخرج الثلج من السحابة وعندما يصل إلى مسافة بضعة أمتار من الأرض، يختلط بالتربة التي تهب حوله”. تقول دوهرتي: “ما إذا كان ذلك يجعل الثلج غير آمن للأكل يعتمد كلياً على ما يوجد في التربة.

تماماً كما ترغب في تجنب الثلج الأصفر، إذا كان كنت قد أفرغت حمولة من السماد في وقت مبكر من زراعة الربيع وفجأة هبت عاصفة ثلجية فيمكن أن تدمر بسرعة كرة الثلج الطازجة التي كنت تخطط لالتهامها.

ينصح مارك ويليامز من معهد أبحاث القطب الشمالي وجبال الألب في جامعة كولورادو: “لا تًأكل الثلج الذي تم حرثه، من المحتمل أن يحتوي على رمل ومواد كيميائية مثل كلوريد المغنيسيوم. كل هذا يتم دمجه في الثلج المحروث وهو سيء بالنسبة لك.”

ولكن على الرغم من أنهم لاحظوا أنّ الملوثات مثل الكبريتات والزئبق والديناميت يمكن أن تظهر بمستويات منخفضة في الثلج، إلا أنّ جميع الباحثين الذين تحدثنا معهم تقريباً قالوا أنهم سيظلون يأكلونه، ويتذوقوه.

وفقاً لبوميروي، “من المعروف بين كيميائيي الثلج أنّ الثلج القطبي النقي يمكن وضعه مع ويسكي الشعير البالغ من العمر 15 عاماً.”

فيما قالت باريسا أريا من جامعة ماكجيل الكندية مؤخراً لصحيفة هافينغتون بوست:” بصفتي أماً كيميائية فيزيائية في الغلاف الجوي، فأنا بالتأكيد لا أقترح على أطفالي الصغار تناول الثلج في المناطق الحضرية بشكل عام”.

وكانت أريا الباحثة الرئيسية في دراسة قامت بها عام 2016 والتي وجدت أنّ تساقط الثلوج يمكن أن يمتص المواد الكيميائية البغيضة من عادم البنزين في الهواء، مثل التولوين والزيلين والبنزين، وهو مادة مسرطنة معروفة.

إنّ الباحثين عموماً أقل قلقاً بشأن ما هو في الثلج من حقيقة أن تغير المناخ قد يتسبب في اختفائه بسرعة، خاصة في المناطق الغربية من الولايات المتحدة. “استمتع به الآن، لأنّه سيتمّ فقدانه شيئاً فشيئاً”، كما تقول آن نولين، عالمة المناخ المائي في جامعة ولاية أوريغون.