انت الان تتابع موضوع ماذا تسبب الفجعة والذي كتبت بواسطة ياسمين عمرو - والان ندخل في التفاصيل

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ماهي الفجعة

الفجعة هي الوقت الذي تتلقى به صدمة فقدان شخص بموته، ولكن الفجعة لا مرتبطة بالموت شخص فقط بل ممكن بنهاية علاقة مع شخص كنت تحبه أو غياب شخصا ما [1].

تختلف في تأثيرها من شخص لأخر ويترتب عليها عواقب كثيرة منها الاكتئاب والحزن والعزلة وتوقف حياتك لفترة ولها أعراض عدة تستطيع من خلالها إنقاذ شخص من الوصول لهذه العلامات.

ماذا تسبب الفجعة

هذه الحالة المرضية غير قابله للتشخيص لأنها داخل عقل الإنسان و تختلف مشاعر من شخص لأخر، فظن البعض أنها تحميك من الاكتئاب لأنك بكيت وأظهرت حزنك ولكن ظهرت أعراض الإكتئاب أيضا على بعض الناس بالرغم من صدمتهم وبكائهم وإحساسهم بالفجيعة، ولديها أضرار قد تعاني الناس منها لوقت طويل منها:

شعورك بالصدمة وعدم الإدراك وعدم تقبل الوضع الذي وجدت نفسك فيه. يمكن أن تسبب الدخول في نوبة اكتئاب وانعزال عن حياتك وإحساس بالذنب إذا كنت تشعر بتقصيرك مع هذا الشخص. فقدان شهيتك وصعوبة في ممارسة حياتك الطبيعية. عدم القدرة على مواصلة حياتك.

تأثير الخلعة على الجسم

عندما يتعرض بعض الأشخاص للأشياء التي لديهم خوف منها من الممكن حينها أن يشعر بالدوار وعدم الاتزان او حتي من الممكن أن يصل إلى الإغماء أو نقص الأكسجين تشعر بالاختناق [2].

كما من الممكن يؤدي إلى تسارع ضربات قلبك واضطراب في ضربات قلبك و إحساس بالوخز، ويمكن للبعض الإحساس بالغثيان والتقيؤ والإسهال ويجب عليك إذا أحسست أن لديك رهاب من أشياء معينه مثل المرتفعات أو الاماكن المغلقة يجب عليك زيارة معالج نفسي لأنها قد تؤثر سلبا على حياتك وأسرتك وتؤثر عليك ماديا ومعنويا.

الأعراض النفسية للخوف والفجعة

تختلف الأعراض النفسية عن الأعراض الجسدية وهي أن تشعر بها داخلك دون حدوثه مثل ان تشعر بأنك خائف من الإغماء أو الخوف من الموت أو الخوف من ان يزداد الوضع كارثية وتفقد السيطرة علي نفسك وعلي الوضع من حولك او ان تشعر بالإنفصال الجسدي وأنك بدأت بالإنفصال عن الواقع من حولك.

اما اذا اشتدت عليك هذه الأعراض ممكن يؤدي إلى نوبة من الهلع وعليك حينها عرض حالتك على معالج لتفادي العقبات التي يمكن أن تحدث مستقبلا.

وهذا النوع من الفجعة يؤدي بك إلي الضغط العصبي والنفسي أو خسائر مالية مثلا انه يكون يجب عليك السفر لاتمام عقود وانك تخاف من الطائرات مما يؤدي إلى خسارة مالية كبيرة.

ممكن ان يكون لديك رهاب المصاعد ويكون مقر عملك طابق عالي تتخلي عنه مما يسبب لك تدهور في حياتك، ويمكن أن يؤدي بك الرهاب النفسي او الجسدي إلى الخوف والقلق من أماكن ترقبك إذا كنت تخاف مما بداخلها ويسبب لك الإكتئاب.

ويمكن لبعض الأشخاص أن ينكروا أو عدم اظهارها للإرهاب الذي يصيبهم مما يؤدي إلي تضخم مشاكلهم التي قد تؤثر على حياتهم اليومية، اما اذا قمت بحل في بداية المشكلة سيساعدك لممارسة حياتك بشكل طبيعي ويكون الحل مجدي حينها وفعالا.

ويمكن أن تؤدي إلى خوف غير عقلاني في شدته أو شعور داخلي لدى الإنسان يختلف في شدته من شخص لآخر، ويمكن لهذا الخوف يشعر بالقلق والاضطراب.

حينما تتعرض للموقف التي ترهبها مثل الظلام، والأماكن المغلقة والمصاعد أو حتى بعض الحيوانات وهذه الاضطرابات قد تؤثر بالسلب على حياتك وهنا تسأل نفسك أين يقع عرق الخوف لتفهم وضعك.

أسباب الفجيعة

من أهم أسبابها هي:

مثل فقدان أحد أفراد الأسرة : هي أشد وأصعب أنواع الفقدان قسوة لأنك تفقد جزء مهم من عائلتك وذلك الحين أنه يوجد أشياء أخري عليك فعلها أثناء إحساسك بالصدمة مثل الجنازة واستقبال الناس فتزداد عليك الضغوط والحزن مما يراكم عليك الفجيعة.

: هي أشد وأصعب أنواع الفقدان قسوة لأنك تفقد جزء مهم من عائلتك وذلك الحين أنه يوجد أشياء أخري عليك فعلها أثناء إحساسك بالصدمة مثل الجنازة واستقبال الناس فتزداد عليك الضغوط والحزن مما يراكم عليك الفجيعة. الحزن التوقعي : هو أن يمرض شخص من أحبائك فتظل تترقب وفاته مما يجعلك في حزن دائم لانتظارك الموت.

: هو أن يمرض شخص من أحبائك فتظل تترقب وفاته مما يجعلك في حزن دائم لانتظارك الموت. فقدانك حيوانك الأليف : ويكون بمثابة رفيقك وصديقك ويقضي معظم الأوقات بصحبتك فيؤثر هذا على صحتك النفسية.

: ويكون بمثابة رفيقك وصديقك ويقضي معظم الأوقات بصحبتك فيؤثر هذا على صحتك النفسية. الإجهاض : فتشعر الأم حينها بالحزن على صغيرها.

: فتشعر الأم حينها بالحزن على صغيرها. الخسارة بسبب الانتحار : حينها تشعر بصدمة فقد مع شعورك بالذنب تجاه هذا الشخص لأنك لم تكن بجانبة أو أن تسمع مفهوم الانتحار في بعض المجتمعات يعتبر وصمة عار فتميل إلي فقد الشغف والانعزال.

: حينها تشعر بصدمة فقد مع شعورك بالذنب تجاه هذا الشخص لأنك لم تكن بجانبة أو أن تسمع مفهوم الانتحار في بعض المجتمعات يعتبر وصمة عار فتميل إلي فقد الشغف والانعزال. تغير في الحالة الصحية: من أنواع الفجيعة أيضا أن تصاب بمرض مزمن ليس له دواء ولا علاج مما يجعلك محبط ومنصدم بالرغم من المحافظة على صحتك.

أنواع الفجيعة

هناك أنواع غامضة لا يمكن التحدث عنها لأنها ستشين بسبب المجتمع فلن تستطيع الناس فهم سبب اعتزالك مثل أن تنفصل عن علاقة مما يؤدي إلى إحساسك بالصدمة تؤثر عليك سلبا وتسبب لك الإنعزال، كما ذكرنا أن كل شخص يختلف تقبلة للصدمة غير الآخر مما يؤدي إلي مراحل متغيرة منها.:

الإنكار : تشعر أنك مخدر وترفض قبول الحقيقة. الغضب: الفقدان يشعرك ببعض من الغضب حتى تجاه نفسه أو تجاه الشخص الميت. المساومة: يطلب فيها الشخص من الآخرين الأعلي منه تغيير النتيجة. الإكتئاب: وفيها يقوم الانسان بوقف نشاطاته اليومية و يميل للانعزال. القبول: وهي خامس المراحل وفيها أن يقوم الشخص بعد مرور فترة أيا كانت هذه المدة طويله أو قصيرة يتقبل الإنسان الواقع الأليم بالفقد. الحزن المعقد: ويسمي أيضا “اضطراب الفجيعة المعقدة المستمرة”

من الصعب التغلب على إحساس الفجيعة بفقد شخص من أحبائك فيمكن لمرور الأيام بتقليل يعض من هذه المشاعر، ولكن يظل إحساسك بالحزن لفترة طويلة وفي هذا الحزن المعقد تشعر باليأس، وان كل تفكيرك بالموت والفقد تكون مشاعرك متضاربه بين أن يكون هذا الفقد من وحي خيالك تميل للانعزال تفقد اشد اهتماماتك حتى لا تشعر بذاتك ويعاني 7%من الأشخاص من الحزن المعقد.

علاج الفجعة والخوف

لان الفجيعة بالفقد شخص أمر محتوم علينا معالجته، لابد من معرفة كيفية تنظيم أفكارك السلبية التي تؤثر عليك نفسيا. ويساعدك أيضا لتحديد خطتك للتعافي والحصول على نظام صحي وأخذ وقت كافي للتعافي من الفجيعة.

كما يمكن لبعض الناس التعافي بمفردهم إذا وجدوا الدعم ينظموا أوقاتهم، حيث يجب التأقلم على شعور الفجيعة والحزن بالتحدث مع الآخرين، وتقبل هذه الفجيعة، والاحتفال بوجود من تحب، وجد لنفسك اصدقاء ليدعمك.

هناك أيضا عوامل تخفف من فجعتك مثل معتقداتك عن الموت والحياة والتربية الدينية والثقافية او خبرتك في الحياة وطبيعة علاقتك مع هذا الشخص، أيضا الحصول على المساعدة من شخص متخصص تخفف من آثار هذه الصدمة.