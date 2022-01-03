صحة ورشاقة

فوائد سحرية للزعتر الأخضر.. ما هي؟

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كتبت أسماء لمنور في الاثنين 3 يناير 2022 04:10 مساءً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 3 - يناير - 2022 1:57 مساءً

الزعتر الأخضر

يحتوي الزعتر الأخضر على عددٍ من الفيتامينات المهمة، ومنها فيتامين “أ”، الذي يجعله مفيدًا لسلامة الأغشية المخاطية ومحافظًا على البصر والجلد والشعر.

إليكم فوائد الزعتر:

أولاً: التخلص من السعال

يستخدم الزعتر للتخلص من حالات السعال التي تصيب الإنسان، وكما أنه يعمل على علاج الالتهابات التي تصيب الشعب الهوائية ونزلات البرد والإنفلونزا وهو مفيد جداً للجهاز التنفسي و علاج البلغم وحالات الحمى والسعال الشديد.

ثانياً: تقوية المناعة

الزعتر يحتوي على فيتامين ج، كما يحتوي على فيتامين أ، والذي يقوي الجهاز المناعي ويحمي من الأمراض المختلفة الخاصة بالجهاز المناعي ومقاومة الالتهابات.

ثالثًا: تحسين المزاج

الزعتر يعمل على تحسين المزاج بشكل كبير، كما أنه يعمل على حماية الدماغ مع التقدم في السن، ويعمل على تحفيز الخلايا العصبية أيضاً وتقويتها.

أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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