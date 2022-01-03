شكرا لقرائتكم خبر عن (CDC): لقاحات كورونا آمنة للأطفال ونادرًا ما يتم الإبلاغ عن آثار جانبية "خطيرة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت ثلاث دراسات جديدة نشرت من قبل مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، أن لقاحات كورونا آمنة بالفعل للأطفال.

ووفقًا لتقرير الموقع الأمريكي "usnews"، وجدت إحدى الدراسات التي أجريت على 42000 طفل تتراوح أعمارهم بين 5 و11 عامًا أنه نادراً ما تم الإبلاغ عن "آثار ضارة خطيرة" من لقاح Pfizer ، بما في ذلك التهاب عضلة القلب، وهو شكل من أشكال التهاب القلب، بين الفئة العمرية.

وتوصلت دراسة ثانية أجريت في ولاية أريزونا بين شهري يوليو وديسمبر 2021 إلى أن لقاح فايزر فعال بنسبة 92٪ في الوقاية من مرض كورونا لدى الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و17 عامًا.

ودراسة ثالثة وجدت أن ما يقرب من جميع الأطفال الذين تتراوح أعمارهم 5-17 المستشفى مع كورونا في يوليو وأغسطس 2021 - أكثر من 99٪ - كانت تلقيح.

مثل البالغين، عانى الأطفال عادةً من آثار جانبية من لقاح كورونا في يوم التطعيم، وفقًا للدراسة الأولى، ومن بين الأعراض الأكثر شيوعًا التي تم الإبلاغ عنها ألم موقع الحقن، والتعب، والصداع، والحمى، وأبلغت الدراسة عن 11 حالة مؤكدة فقط من التهاب عضلة القلب بين 42000 طفل، تعافى سبعة منهم.

في المستشفيات الستة التي خضعت للدراسة في أركنساس وفلوريدا وإلينوي ولويزيانا وتكساس وواشنطن العاصمة، احتاج ما يقرب من 15٪ من مرضى الأطفال غير المطعمين إلى تهوية وتوفي حوالي 1.5٪، وفقًا للدراسة.

حتى الآن، أثبتت لقاحات Pfizer و Moderna فعاليتها العالية في الوقاية من الأمراض الخطيرة لأولئك الذين يتعاملون مع فيروس كورونا وأعلنت شركة جونسون آند جونسون، أن جرعتين من لقاحها فعالتان بنسبة 85٪ في منع دخول المستشفى.