أقوى مشروبات تخسيس الوزن ومحاربة الدهون

بيروت - نادين محمد -

مللت قوامك، يمكنك بمجموعة مشروبات تخسيس سريعة فقدان الوزن والتخلص من الدهون في الجسم. يمكن أن تساعد هذه الوصفات السريعة والصحية بتخسيس الوزن و حرق الدهون وطرد السموم، وتعزيز عملية التمثيل الغذائي؛ إليك أسرع 4 مشروبات جربيها بنفسك.



عصير التفاح والتين المجفف والبنجر



عصير التفاح والتين المجفف والبنجر

ضعي تفاحتين متوسطتي الحجم وثمرة تين مجفف مقطعة في الخلاط، وأضيفي ¼كوب من عصير الليمون ورشة من ملح الهيمالايا الوردي والبنجر واضربيها في الخلاط.

التفاح غني بالمغذيات النباتية التي تساعد على تقليل مخاطر الإصابة بالربو وأمراض القلب والأوعية الدموية والسكري، ومنع أكسدة الدهون، وخفض الكوليسترول السيئ.

التين غني بالألياف الغذائية ويساعد على تحسين حركة الأمعاء، كما أن الليمون يساعد في إزالة السموم من الكبد، ويساعد على حركة الأمعاء بشكل صحيح.

عصير البرتقال والليمون وبذور الكتان

قشري برتقالتين كبيرتين، وأخرجي البذور وقطعيهما وضعي البرتقال في الخلاط، وأضيفي ملعقتين كبيرتين من عصير ليمون، وملعقة كبيرة من بذور الكتان المطحون، وامزجيه جيداً، اسكبي العصير في كوب، وأضيفي قليلاً من ملح الهيمالايا وقلبي جيداً قبل التناول.

الكرش

يعد البرتقال غنياً بمركبات الفلافونويد والكاروتينات وفيتامين سي التي تساعد على إزالة السموم من الجسم، وحمايتك من أمراض القلب ومحاربة السرطان.

بذور الكتان غنية بحمض ألفا لينولينيك الذي يحمي عضلة القلب، ويقلل من الكوليسترول السيئ، ويمنع السكتة الدماغية.

يعد الليمون غنياً بفيتامين C الذي يساعد على تعزيز المناعة وطرد السموم كما أنه يساعد على إنقاص الوزن.



عصير الكرفس والكيوي وخل التفاح

اخلطي كوب كرفس مفروم وكوب كيوي في الخلاط، وأضيفي ملعقة صغيرة من خل التفاح، وقليلاً من ملح الهيمالايا الوردي.

يحتوي الكرفس على خصائص مضادة للأكسدة، وتساعد على خفض الدهون كما أنه يساعد على التحكم في مستويات السكر في الدم.

تساعد الكمثري على خفض مستويات الدهون، ومنع القرحة ويساعد خل التفاح في إزالة السموم، ويساعد على إنقاص الوزن، وينظم مستويات السكر في الدم، ويحسن الحالة المزاجية.



عصير الجزر والبطيخ والكمون

اخلطي نصف كوب جزر مقطع وكوب بطيخ منزوع البذور باستخدام الخلاط وصبي العصير في كوب، وأضيفي نصف ملعقة صغيرة من مسحوق الكمون ورشة ملح الهيمالايا الوردي. يقلب جيداً قبل التناول .

يحسن الجزر صحة القلب والأوعية الدموية عن طريق زيادة مستويات مضادات الأكسدة الكلية في الجسم.

يمكن أن يحسن استهلاك البطيخ صحة القلب والأوعية الدموية، ويحميك من الضمور البقعي والسكري والسرطان.

بجانب فائدتها في إنقاص الوزن تساعد بذور الكمون على تحسين الهضم، ومنع اضطرابات الجهاز الهضمي والانتفاخ، ولها تأثيرات مضادة للتشنج، وتحسن وظائف الكبد.

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