شكرا لقرائتكم خبر عن كيف يؤثر استخدام سماعات الأذن لفترات طويلة عليك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سماعات الأذن واحدة من الأساسيات اليومية عند استخدام الموبايل، وقد يستخدمها البعض طوال اليوم ولكن قد تؤثر سماعات الأذن بشكل كبير على صحة الأذنين، وحسب ما ذكره موقع webmed يمكن أن تتسبب سماعات الأذن في إتلاف الأذنين إذا تم استخدامها لفترة طويلة من الوقت بمستوى صوت مرتفع، ويمكن أن تؤدي إلى فقدان السمع الجزئي والكامل، والمعروف أيضًا باسم فقدان السمع الناجم عن الضوضاء.

يمكن أن يكون الضرر دائمًا لأن الصوت الصادر من سماعات الأذن يتسبب في ثني خلايا الشعر في القوقعة بشدة.

ووفقًا لدراسة عام 2011 نُشرت في مجلة الجمعية الطبية الأمريكية، أدى استخدام سماعات الأذن إلى زيادة كبيرة في انتشار ضعف السمع لدى المراهقين والشباب.

فعندما تصل الموجات الصوتية إلى الأذن، توجد اهتزازات في طبلة الأذن تنتقل إلى الأذن الداخلية من خلال عدة عظام صغيرة لتصل إلى القوقعة، تستغرق خلايا الشعر وقتًا للتعافي من الاهتزازات الشديدة الناتجة عن الضوضاء العالية.

وهناك أيضًا بعض الحالات حيث لا تتعافى الخلايا أبدًا أو تكون متضررة جدًا بحيث لا تعمل بشكل طبيعي بعد الآن، وهذا يؤدي إلى "فقدان السمع الدائم"يكاد يكون من المستحيل التعافي من هذا النوع من تلف السمع الناجم عن الضوضاء.

في الوقت الحاضر، توجد سماعات أذن توفر تجربة صوتية ممتازة، ولكن مع هذه العظمة تأتي المخاطر الصحية، حيث تم تصميم سماعات الأذن بحيث يمكن للمستخدم إدخالها في قناة الأذن ، مما يسد مجرى الهواء ويمكن أن يؤدي إلى زيادة خطر الإصابة بالتهاب الأذن.

عندما تصبح سماعات الأذن ملكية عامة، ويستخدمها الكثير من الناس، يكون لديها فرصة كبيرة للإصابة بعدوى الأذن، و تنتقل البكتيريا من آذان الأشخاص المختلفين بسهولة عبر هذه السماعات.

تنتج سماعات الأذن هذه الأيام موجات كهرومغناطيسية يمكن أن تكون خطرة على الدماغ. على الرغم من عدم وجود دليل طبي يثبت هذه النظرية ، إلا أنه من الشائع العثور على مشاكل متعلقة بالدماغ لدى المستخدمين اليوميين للبلوتوث وسماعات الأذن.

يجب أن يتم الاستماع إلى الموسيقى على سماعة الأذن بحد أقصى 70-80 ديسيبل ، وإلا فقد يؤدي ذلك إلى ضعف السمع، حاول دائمًا نزع سماعات الأذن كل 30 دقيقة. يمكنك أيضًا تعيين تذكيرات على هاتفك الذكي إذا كنت معتادًا على استخدام سماعات الأذن. يُفضل أيضًا استخدام سماعات الرأس فوق سماعات الأذن لأن سماعات الاذن أقرب إلى طبلة الأذن وتميل إلى إلحاق ضرر أكبر عند استخدامها لفترة طويلة من الزمن.

يجب أن تكون دائمًا على اطلاع دائم بعلامات ضعف السمع، و تشمل بعض الأعراض: أزيز أو رنين في الأذنين، وصعوبة في السمع بمستوى صوت منخفض، والحاجة إلى الحفاظ على مستوى الصوت مرتفعًا.

إذا شوهد مستخدمو سماعات الأذن ، الذين يستمعون إلى الموسيقى عند ديسيبل مرتفع ، يشكون من ألم حاد في مناطق معينة في آذانهم ، فحاول تقليل تكرار الاستخدام واستشر أخصائي الأنف والأذن والحنجرة على الفور.