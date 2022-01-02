شكرا لقرائتكم خبر عن ابدأ يومك بـ5 خطوات روتينية لتقوية جهاز المناعة.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فرض الوباء الذي لا يزال يشل العالم بأسره نقلة نوعية في الطريقة التي يعمل بها كل شيء، أصبح العمل من المنزل، والحفاظ على نمط حياة صحي ومناسب وتعزيز جهاز المناعة، الذي يعتبر خط الدفاع الأول ضد البكتيريا والفيروسات والالتهابات التي تبدو غريبة وضارة بالجسم، هو مفتاح الصحة العامة، من المهم ملاحظة أن المناعة لا تُبنى في يوم واحد ولكن خلال فترة زمنية تتضمن إجراء تغييرات معينة في نمط حياتك، والتعرف على روتين أساسي خلال اليوم، وتناول الأطعمة المغذية والحفاظ على نشاط الجسم من خلال النشاط البدني، من السهل اتباع هذا الروتين الصباحي المكون من 5 خطوات والذي سيساعد أيضًا في تقوية جهاز المناعة على المدى الطويل، وفقًا لما نشره موقع" doctor-ndtv".

روتين الصباح لتعزيز المناعة 1. التأمل

بمجرد أن تستيقظ، قم بوضعية بالاسانا "وضعية الطفل" أثناء الجلوس على سريرك واثبتي على هذا الوضع لأطول فترة ممكنة، يساعد ذلك على استرخاء تصلب العضلات في الصباح ويحسن تدفق الدم إلى الدماغ، ثم اجلس منتصبًا وتأمل أو قم بأداء تمارين التنفس الأساسية للمساعدة على استرخاء العقل وزيادة وظائف الجسم بعد النوم ليلاً.

2. استخدام جوز الهند

هذه تقنية أيورفيدا قديمة تتضمن وضع زيت جوز الهند البكر المضغوط على البارد لحوالي 5-7 دقائق في الفم، أوصى الخبراء بوضع الزيت في الفم لأن حمض اللوريك الموجود فيه يخترق الطبقة الدهنية من البكتيريا في الفم ويقتلها، يجب أن يتم ذلك على معدة فارغة فور استيقاظك.

3. شرب الماء

اشرب كأسين من الماء لإزالة السموم من الجسم، يمكنك أيضًا صنع مشروب المناعة الذاتية عن طريق إضافة نصف ليمونة وزنجبيل، قليل من مسحوق الفلفل والكركم والقرفة الطازجة إلى كوب الماء الثاني.

4. التمارين

ممارسة الرياضة بانتظام في الصباح مثالية لتخليص الجسم من أي خمول، ستعمل جلسة 30 دقيقة من أي نشاط على شحن الجسم جسديًا لبقية اليوم بالإضافة إلى تحسين القوة والقدرة على التحمل والمرونة، ابدأ بتمرين أساسي مثل ركوب الدراجات أو الركض ثم زد من شدته بالأوزان حسب نوع جسمك وظروفك الصحية، سيضمن الجسم السليم والصحي وجود نظام مناعة قوي.

5. فطور صحي

تعتبر وجبة الإفطار أهم وجبة في اليوم ويجب عدم تخطيها، وإعداد وجبة فطور صحية ومغذية مع خيارات صحية مثل مزيج من البروتينات مثل منتجات الألبان أو البيض جنبًا إلى جنب مع الكربوهيدرات والألياف مثل الفواكه والخضروات الطازجة والحبوب الكاملة.

بالتركيز على الحاجة إلى تقوية المناعة ، اعتد على تناول ملعقتين صغيرتين من زيت جوز الهند البكر لبداية صحية وحيوية ليومك، زيت جوز الهند البكر هو طعام نباتي صديق للنباتيين ويساعد أيضًا في تحسين جهاز المناعة ، يمكن إضافته إلى عصير الصباح .