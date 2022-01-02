شكرا لقرائتكم خبر عن 5 أطعمة تساعدك على النوم وتقلل الأرق.. منها الموز والسمك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سواء كنت تواجه بعض الصعوبات في الحصول على قسط من الراحة، فكل ما عليك فعله تناول الأطعمة التي تساعدك على الحصول على قسط كاف من النوم، مثل فول الصويا والموز والكيوى لأنها غنية بالايسوفلافون، حيث تزيد هذه المركبات من إنتاج مادة السيروتونين ، وهي مادة كيميائية في الدماغ تؤثر على دورة النوم والاستيقاظ في الجسم، تعرف على قائمة الأطعمة التي تساعدك على النوم، بحسب ما نشره موقع " eatingwell".

1. كيوي

قد تكون هذه الفاكهة الخضراء هي أفضل وجبة خفيفة قبل النوم، وجد بحث من جامعة تايبيه الطبية في تايوان أنه عندما أكل المتطوعون حبتين من الكيوي قبل ساعة من موعد نومهم ، ناموا ساعة إضافية كاملة تقريبًا، الكيوي مليء بفيتامينات C و Eوالسيروتونينوالفولات - وكلها قد تساعدك على قيلولة بعد الظهر.

2. أغذية الصويا

الأطعمة المصنوعة من فول الصويا ، غنية في الايسوفلافون، تزيد هذه المركبات من إنتاج مادة السيروتونين ، وهي مادة كيميائية في الدماغ تؤثر على دورة النوم والاستيقاظ في الجسم.

3. الأطعمة الغنية بالألياف

قد يكون تناول المزيد من الألياف أمرًا أساسيًا لنوم أفضل، فكلما تناولت طعامًا أكثر ، كان نومك أفضل ، فالألياف تمنع ارتفاع نسبة السكر في الدم التي قد تخفض الميلاتونين، احصل على تعزيز الألياف من الفاصوليا والخرشوف وحبوب النخالة والكينوا.

4. السمك

تحتوي معظم الأسماك وخاصة السلمون والتونة على فيتامين ب 6 الضروري لصنع الميلاتونين (هرمون يحفز النوم)، وفقًا لمقال نُشر في أكاديمية نيويورك للعلوم .

5.الموز

الموز، المعروف بغناه بالبوتاسيوم ، هو أيضًا مصدر جيد لفيتامينB6، وهو ضروري لصنع الميلاتونين (هرمون يحفز النوم)، وفقًا لمقال نُشر في أكاديمية نيويورك للعلوم .