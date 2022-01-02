صحة ورشاقة

كيف تختار الزبدة ومن هم الممنوعون من تناولها؟

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كتبت أسماء لمنور في الأحد 2 يناير 2022 10:16 صباحاً - منذ ساعتين

زبدة

قالت الطبيبة أليونا ستيبانوفا، المختصة في شؤون التغذية، إن تناول الإنسان للزبدة خلال إصابته بالتهابات يمكن أن يؤثر سلبا على الحالة العامة للجسم.

ونصحت الخبيرة كذلك، بعدم تناول الزبدة من يعانون من أمراض الحساسية، ومن عدم تحمل اللاكتوز وأمراض المناعة الذاتية، وكذلك الأشخاص الذين يعانون من أمراض القلب والأوعية الدموية كونها ترفع نسبة الكوليسترول في الدم.

وبخلاف ذلك تبقى الزبدة مفيدة، بشرط تناولها باعتدال، كونها تحتوي على فيتامينات تذوب في الدهون المفيدة للمناعة والهضم والدماغ.

ونوهت الخبيرة بأن، الكمية المسموح بها للبالغين هي 20-30 غراما في اليوم، وللطفل – حتى عشرة غرامات.

وقالت الطبيبة: “عند شراء الزبدة، يجب اختيار العالي الجودة التي تحتوي على نسبة 82.5٪ من الدهون وبدون منكهات”.

أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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