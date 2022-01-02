شكرا لقرائتكم خبر عن تناول 3 ثمرات من هذه الفاكهة يساعد على خفض ضغط الدم المرتفع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت دراسة جديدة نشرت في مجلة ضغط الدم الأمريكية، أن تناول فاكهة الكيوى بانتظام يساعد بشكل كبير في خفض ضغط الدم المرتفع، حيث أظهر تناول 3 ثمرات يوميًا من الكيوى تأثيرات منخفضة على ضغط الدم الانبساطي والانقباضي في ثمانية أسابيع فقط، لاحتواء الكيوى على مواد طبيعية تساعد في خفض ضغط الدم المرتفع، بحسب موقع جريدة "ديلي إكسبريس".

ويعتبر الكيوى مصدرًا ممتازًا لفيتامين سي، والذي ثبت أنه يحسن بشكل كبير قراءات ضغط الدم لدى الأشخاص الذين يستهلكون 500 ملج من الفيتامين يوميًا.

وترجع آثار الكيوي الخافضة لضغط الدم أيضًا إلى مادة اللوتين، وهو أحد مضادات الأكسدة القوية الموجودة بكثرة في الفاكهة.

ودرس الباحثون آثار فاكهة الكيوي على 118 شخصًا يعانون من ارتفاع ضغط الدم في المرحلة الأولى على مدى ثمانية أسابيع.

ولاحظ الفريق انخفاضًا كبيرًا في كل من الضغط الانقباضي والضغط الانبساطي لدى الأشخاص الذين تناولوا ثلاثة ثمرات كيوي يوميًا لمدة ثمانية أسابيع.

واقترح الباحثون أن المواد النشطة بيولوجيا في الكيوى يمكن أن تخفض ضغط الدم وكتبوا: "بين الرجال والنساء الذين يعانون من ارتفاع معتدل في ضغط الدم، ارتبط تناول ثلاث ثمار كيوي بانخفاض ضغط الدم الانقباضي والانبساطي على مدار 24 ساعة مقارنة بتفاحة واحدة في اليوم."

ويُقاس ارتفاع ضغط الدم في عددين

الرقم العلوي، الضغط الانقباضي ، يقيس الضغط الذي يمارسه الدم على الشرايين أثناء الضخ، بينما الضغط الانبساطي هو قياس الضغط في الشرايين بين ضربات القلب.

وفقًا لـ Blood Pressure UK "الرقم العلوي أكثر أهمية لأنه يعطي فكرة أفضل عن خطر إصابتك بسكتة دماغية أو نوبة قلبية".

ويؤثر ارتفاع ضغط الدم على ملايين الأشخاص حول العالم، وكثير منهم لا يدركون أنهم مصابون به، ونظرًا لأن ارتفاع ضغط الدم هي عامل خطر رئيسي للأمراض المميتة، فإن الحفاظ على قراءة ضغط الدم لديك أمر ضروري.

وتتضمن بعض الأسباب الراسخة لارتفاع ضغط الدم قلة ممارسة الرياضة أو زيادة الوزن أو تناول الأطعمة التي تحتوي على الكثير من الملح.

لكن حذف بعض الفواكه والخضروات من النظام الغذائي يمكن أيضًا أن يمهد الطريق لارتفاع ضغط الدم لأن هذه الأطعمة هي مصدر جيد للبوتاسيوم، الذي له تأثيرات على خفض ضغط الدم.



