دواء جديد يدخل معركة كورونا في البحرين

كتبت أسماء لمنور في السبت 1 يناير 2022 10:16 مساءً - منذ 3 ساعات

آخر تحديث: 1 - يناير - 2022 7:17 مساءً

أعلنت الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية في مملكة البحرين، السبت ، موافقتها على الاستخدام الطارئ لدواء “باكسلوفيد” المضاد لفيروس كورونا.

يأتي ذلك للحالات القائمة من البالغين من العمر 18 عاما فما فوق، الذين يعانون من أعراض خفيفة إلى متوسطة، والحالات القائمة المعرضة لازدياد الأعراض التي قد تؤدي إلى الوفاة.

وجاء القرار بناء على مراجعة وتقييم البيانات المقدمة من قبل الشركة المصنعة “فايزر”، الذي تم تنفيذه من قبل قسم تنظيم المنتجات الصيدلانية في الهيئة، حسب ما ذكرته وكالة البحرين للأنباء.

وذكرت الهيئة أنه بناءً على الموافقة الصادرة، بدأت وزارة الصحة البحرينية إجراءات الاستيراد وفق المعايير والمتطلبات الخاصة بذلك، ومن المتوقع وصول الدواء في شهر يناير الجاري.

يذكر أن دواء “باكسلوفيد” أول دواء يؤخذ عن طريق الفم لعلاج حالات إصابة بفيروس كورونا.