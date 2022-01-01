شكرا لقرائتكم خبر عن تمارين إحماء يمكن أن تعزز نتائج التمارين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - غالبًا ما يتم تجاهل تمارين الإحماء باعتبارها "مضيعة للوقت والجهد"، ولكنها تلعب دورًا أساسيًا في تعزيز نتائج التمارين، وفقا لتقرير موقع "timesofindia"، يمكن أن تحسن تمارين الإحماء نتائج التمرين عن طريق بناء القدرة على التحمل، ومنع مخاطر الإصابة، وتعزيز المرونة، وما إلى ذلك، قد تشمل بعض تمارين الإحماء الشائعة القفز، والركض، وما إلى ذلك.

ومع ذلك، يجب أن تعتمد شدة عمليات الإحماء على شدة الروتين الذي يتبعها، إذا كنت تبحث عن بعض تمارين الإحماء السهلة.

تمارين الاحماء

فيما يلي بعض تمارين الإحماء التي يجب عليك القيام بها قبل التمرين:

القفز:

يمكنك القيام بهذا التمرين بالخطوات التالية:

قف بشكل مستقيم .

اقفز بينما تفتح ساقيك وذراعيك في نفس الوقت حتى تهبط مع فتح ذراعيك ورجليك بشكل أوسع قليلاً من طول الكتفين .

قفز للخلف وأهبط على وضعك الأولي - الوقوف بشكل مستقيم .

كرر الخطوات 10 مرات على الأقل .

استدارة الخصر:

يمكنك القيام بهذا التمرين بالخطوات التالية:

قف بشكل مستقيم وأبق يديك على خصرك .

ابدأ في تدوير خصرك .

قم بتدوير 5 وتغيير اتجاه الدوران .

قم بعمل 5 دورات أخرى في الاتجاه المعاكس .

قف بشكل مستقيم ومدد ذراعيك بعيدًا عن بعضهما البعض .

قم بتدوير ذراعيك على المحور في دوائر مع إبقائهم مستقيمين .

قم بتدوير 5 وتغيير اتجاه الدوران .

قم بعمل 5 دورات أخرى في الاتجاه المعاكس .

اسحب ذراعيك لأسفل وقم بتدوير كتفيك .

أشرك عضلات الكتف والرقبة .

قم بتدوير 5 وتغيير اتجاه الدوران .

قم بعمل 5 دورات أخرى في الاتجاه المعاكس .

دوران الذراعين والكتفين:تمرين توسيع الصدر:

يمكنك القيام بهذا التمرين بالخطوات التالية:

قف بشكل مستقيم مع ربط يديك وتمديدهما للأمام بشكل مستقيم .

افتح ذراعيك بعيدًا عن بعضهما وامدهما جانبًا

تأكد من أن ذراعيك مستقيمة .

كرر الخطوات 15 مرة على الأقل .



توسيع الصدر



الخصر



القفز