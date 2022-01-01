توقع غريب بشأن موعد انتهاء “موجة العدوى” بمتحور أوميكرون

كتبت أسماء لمنور في السبت 1 يناير 2022 07:16 مساءً - منذ ساعتين

قال الأستاذ بجامعة أرسطو في ثيسالونيكي باليونان ديموسثينس ساريانيس، إن “موجة العدوى بمتحور “أوميكرون” من كورونا ستهدأ بحلول 20 فبراير، والتي من المحتمل أن تكون آخر طفرة لكورونا.

وقال في تصريح لموقع “Newsbeast”: “سيستمر الاتجاه التصاعدي حتى 20-22 يناير المقبل، وسيصل متوسط المستوى الأسبوعي إلى 66 ألف إصابة.. من الناحية العملية، هذا يعني أنه قد تكون هناك أيام يكون فيها 80 ألفا أو حتى 100 ألف حالة إصابة بفيروس كورونا يوميا”.

وأضاف: “وهكذا، في 20 فبراير، أي بعد شهر من ذروة موجة (أوميكرون)، سينتهي أوجها بالفعل، وعندها سيكون متوسط عدد الإصابات الأسبوعية 3500-4000 حالة، وبعدها ستكون نهاية أوميكرون”.

وتابع: “جزء كبير من مجتمعنا سيكون لديه حصانة.. ربما سيكون هذا آخر تطور لفيروس كورونا”.

وشدد العالم اليوناني: “ولكن حتى لو كان (أوميكرون) هو المتحور الأخير لفيروس كورونا، وهو ما نلاحظه، فمن المحتمل جدا ألا يسود منطق الاستسلام بأي حال من الأحوال، وأننا سنمرض جميعا بسهولة وينتهي بنا الأمر”.

ويعتقد العالم اليوناني أن “حساب متوسط المستوى الأسبوعي هو طريقة أكثر دقة من الطريقة اليومية”.

وأعلنت اليونان تسجيل 40560 إصابة و76 وفاة جديدة بكورونا،الجمعة، في زيادة قياسية لليوم الرابع على التوالي في أعقاب قفزة بإصابات متحور “أوميكرون”.

وسجلت اليونان التي يبلغ عدد سكانها 11 مليون نسمة مليونا و210853 إصابة بفيروس كورونا منذ رصد الحالة الأولى فيها في فبراير 2020 بينما سجلت 20790 وفاة.

وفرضت اليونان قيودا جديدة هذا الأسبوع وأمرت الحانات والمطاعم والنوادي الليلية بإغلاق أبوابها في منتصف الليل.

وهناك استثناء من ذلك عشية العام الجديد حيث سمح بالإغلاق في الساعة الثانية صباحا.