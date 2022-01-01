شكرا لقرائتكم خبر عن أنواع الزيوت والآثار الجانبية لزيت الطهى.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رغم أهمية زيت الطهي فى حياتنا، إلا أنه قد يؤثر في إدارة نظامنا الصحى، خاصة عندما تعاني من أمراض مثل أمراض القلب وضغط الدم والسكري، وهناك أنواع مختلفة من الزيوت منها الزيوت النباتية وزيت الزيتون والسمن والزبدة وزيت الأفوكادو وزيوت الجوز، فى خلال التقرير التالى نتحدث عن أفضل أنواع الزيوت والآثار الجانية لزيت الطهى، وفقًا لما ذكره موقع "onlymyhealth".

ما هو زيت الطهي الأفضل للطبخ؟

تحتوي الزيوت النباتية مثل عباد الشمس وزيت فول الصويا على دهون متعددة غير مشبعة حساسة للحرارة، جميع المنتجات التى تحتوى على زيوت نباتية تحتوي على دهون متحولة، مثل زيت الخردل أو زيت الفول السوداني أو زيت جوز الهند أو الزبدة أو السمن، وتكون ضررا ناتجًا عن الحرارة والذي يسمى الأكسدة، ولا تحتوي الدهون المشبعة على مكان للضغط فيه للأكسجين عند تسخينها، فالدهون الأحادية غير المشبعة مثل زيت الزيتون لها مساحة واحدة للضغط على الأكسجين ، لذلك لا يزال من الجيد الطهي باستخدام الزيوت المتعددة غير المشبعة.

كيف تختار زيت الطهي؟ كيف تختار زيت الطهي؟ تعيد المطاعم استخدام زيت القلي لمدة أسبوع أو أكثر، ما يجعل الزيت سامًا، إذا نظرنا إلى تتبيلات السلطة باستثناء تلك المصنوعة من الخل، فإن تتبيلات السلطة تحتوي على زيوت نباتية بالإضافة إلى السكر.

زيت القلي

الآثار الجانبية الصحية السيئة

إذا كنت تستهلك الدهون السيئة، فإن الفيتامينات التي تذوب في الدهون مثل فيتامين أ، د، هـ، ك لا يتم امتصاصها بكفاءة، هذا يسبب قصورًا في الجسم ويخلق خللاً في التمثيل الغذائي، استهلاك الزيوت النباتية يسبب حرقة المعدة، يمكن أن تجعلنا الزيوت السيئة نشعر بالاكتئاب والضعف والقلق من خلال التدخل في الناقلات العصبية، وقد ظهرت دراسات تظهر أن الزيوت النباتية يمكن أن تسبب الأكل العاطفي، ما يجعلنا نكتسب الوزن عن طريق جعلنا نتناول المزيد من الطعام.



الدهون الجيدة