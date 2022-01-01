شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أمراض البنكرياس.. أنواعها وخيارات العلاج بالمنظار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - البنكرياس عبارة عن غدة تقع خلف المعدة في الجزء العلوي من البطن وتفرز إنزيمات وهرمونات الجهاز الهضمي، ويعد التدخين من الأسباب الرئيسية لارتفاع عدد حالات الإصابة بأمراض البنكرياس، بين المهنيين العاملين الشباب أيضًا، يعد التهاب البنكرياس الحاد والتهاب البنكرياس المزمن وسرطان البنكرياس من الأمراض الشائعة في البنكرياس وفقًا لما ذكره موقع "onlymyhealth".

أنواع أمراض البنكرياس الشائعة وعلاجها

1. التهاب البنكرياس الحاد

أكثر الحالات شيوعًا التي تؤدي إلى التهاب البنكرياس الحاد هي حصوات المرارة واستهلاك الكحول أكثر من 50 جرامًا في اليوم وارتفاع مستويات الدهون والكالسيوم في الدم وبعض الأدوية ورضوض الجزء العلوي من البطن والعدوى الفيروسية وأورام البنكرياس، يمكن أن تنتقل الحصوات الموجودة في المرارة إلى القناة الصفراوية وتسبب انسداد قناة البنكرياس وتؤدي إلى التهاب البنكرياس الحاد.

علاج او معاملة

بمجرد التشخيص، يحتاج معظم المرضى إلى دخول المستشفى للإدارة، عادة ما يتم حل التهاب البنكرياس الخفيف بالرعاية الداعمة، والتي تشمل المسكنات والسوائل الوريدية، يمكن أن يكون التهاب البنكرياس الحاد إلى حد ما وشديدًا مهددًا للحياة ويتطلب المزيد من المراقبة المكثفة.



البنكرياس

مع العلاج المناسب وفي أيدي الخبراء ، يتعافى معظم مرضى التهاب البنكرياس الحاد بشكل جيد، علاج السبب الكامن ضروري لمنع تكرارها ، ويجب التوقف عن تناول الكحوليات وإجراء جراحة المرارة في المرضى الذين يعانون من مرض الحصيات، تتحكم الأدوية في مستويات الدهون المرتفعة أو الكالسيوم.

2. التهاب البنكرياس المزمن

التهاب البنكرياس المزمن هو مرض طويل الأمد يؤدي إلى انخفاض حجم البنكرياس وتوسع قناة البنكرياس وتشكيل حصوات في القنوات، يعد استهلاك التدخين والعوامل الوراثية من الأسباب الرئيسية لالتهاب البنكرياس المزمن، يمكن أن يعاني المرضى المصابون بالتهاب البنكرياس المزمن من ألم مستمر أو نوبات متكررة من الألم في الجزء العلوي من البطن.



علاج البنكرياس

علاج أو معاملة علاج أو معاملة يوفر الموجات فوق الصوتية معلومات ممتازة عن غدة البنكرياس والقناة، تصوير البنكرياس والقنوات الصفراوية بالمنظار الارتجاعي هو تقنية تنظيرية خاصة لعلاج ضيق قناة البنكرياس المعروفة باسم التضيق وعدد محدود من الحصوات الصغيرة خلال هذا الإجراء، يتم إدخال سلك وملحقات أخرى في قناة البنكرياس لإزالة الحصوات. ويتم إدخال منظار البنكرياس في قناة البنكرياس ويتم استخدام الطاقة الكهروهيدروليكية لتفتيت الحصوات لكسر الحصوات، تفتيت الحصى بموجة الصدمة خارج الجسم، حيث يتم استخدام الموجات فوق الصوتية والأشعة السينية لتركيز الحجر، والذي يتم كسره باستخدام موجات الصدمة.

3. ورم البنكرياس

ويعد التدخين وداء السكري والتهاب البنكرياس المزمن والسمنة من عوامل الخطر الأساسية الشائعة للإصابة بسرطان البنكرياس، أكثر أعراض سرطان البنكرياس شيوعًا هي آلام الجزء العلوي من البطن واليرقان وفقدان الوزن، ويتم إجراء فحص التصوير المقطعي المحوسب أولاً، وفي حالة وجود نتائج ملتبسة، يمكن إجراء التصوير التنظيري بالموجات فوق الصوتية وأخذ عينات من الأنسجة.



البنكرياس

علاج أو معاملة

حوالي 20٪ من السرطانات موضعية ويمكن أن تخضع لعملية جراحية، أما باقي المرضى فيتم علاجهم بالعلاج الكيميائي، بعد العلاج الكيميائي، قد تتراجع بعض الآفات وتصبح قابلة للاستئصال ويمكن أن تخضع لعملية جراحية قبل العلاج الكيميائي.