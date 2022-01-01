شكرا لقرائتكم خبر عن توضيح مهم من الصحة بشأن لقاحي الإنفلونزا وكورونا والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أعادت وزارة الصحة التأكيد على مأمونية لقاح الإنفلونزا الموسمية وفاعليته. وأكدت أن تطعيم الإنفلونزا الموسمية آمن ولا يبطل مفعول لقاح كورونا. جدير بالذكر، أن وزارة الصحة قد أكدت في وقت سابق، مأمونية اللقاحات المضادة للإنفلونزا الموسمية، وفاعليتها في الوقاية من المرض.

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