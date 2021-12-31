شكرا لقرائتكم خبر عن أشياء مسموحة وأخرى ممنوعة لتقوية جهازك المناعى.. أبرزها ابتعد عن السكريات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مع تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية، من مرور البلاد بتقلبات الطقس الشديدة، يقدم ”الخليج 365” أبرز وأهم النصائح الغذائية التي تساهم بشكل كبير في تقوية الجهاز المناعي وتحد من التعرض للإصابة بأي مضاعفات صحية، وذلك وفقا لموقع "healthline".

-ابتعد عن السكريات

الحد من تناول السكريات يعد نصيحة جيدة لتقوية الجهاز المناعي، فالسكريات تزيد من نسبة الإصابة بالتهاب في الجسم، وتقلل المناعة في الجسم.

-الماء بالليمون

تناول هذا المزيج يوميًا علي الريق يعد من الحيل الغذائية الرائعة التي تساهم بشكل كبير في تقوية الجهاز المناعي، لأنه غني بمضادات الأكسدة، وفيتامين سي، والبوتاسيوم، ولذا فهو مزيج رائع يساعدك علي تقوية الجهاز المناعي والحد من التعرض لنزلات البرد.

-النوم الجيد

أثبتت الدراسات الطبية، أن أخذ القسط الكافي من النوم يعد من الحيل الجيدة لتقوية الجهاز المناعي.

- الشاي الأخضر

تناول الشاي الأخضر يعد من الحيل الجيدة التي تساهم بشكل كبير في إمداد الجسم بمضادات الأكسدة التي لها دور كبير في تقوية الجهاز المناعي في الجسم.

أثبتت الدراسة أنه من أبرز النصائح التي يجب القيام بها هي ممارسة الرياضة بشكل يومي من الحيل الجيدة جدا في تقوية الجهاز المناعي .

-ابتعد عن الأطعمة السريعة

تجنب تناول الأطعمة السريعة لأنها مرتفعة السعرات الحرارية، وأيضًا تساعد في ضعف الجهاز المناعي.