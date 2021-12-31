شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا يحدث فى جسمك عند تساقط الأمطار؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مع تقلبات الطقس، وتحذيرات هيئة الأرصاد الجوية من زيادة فرص تساقط الأمطار، هل فكرت أن للأمطار فوائد تعمل علي صحتك؟.. هذا ما سنتعرف عليه خلال الأسطر القادمة ووفقًا للتقرير المنشور عبر موقع "the healthy".

في دراسة أجريت عام 2012، ووجد الباحثون بكلية هارفارد بإنجلترا أن الموظفين في أحد البنوك اليابانية أنهوا يومهم ومتطلبات اليوم بشكل سريع عندما تتساقط الأمطار، وذلك عكس ما يفعلونه في الأيام المشمسة.

أوضح التقرير أن لرائحة المطر فوائد عديدة ولكن أبرزها أنها تجعلك أكثر هدوء وحكمة، والسبب يرجع إلي نقاء الطقس الذي تتساقط فيه الأمطار.

وأكد التقرير أن المشي تحت الأمطار يعد عاملاً جيدًا جدًا في التخلص من الوزن الزائد، فيمكنك حرق المزيد من السعرات الحرارية في يوم ممطر، ولذا أفعلها علي الفور، لأن المشي تحت المطر يحتاج لمزيد من المجهود الذي تحتاج للقيام به.

وأخيرًا، أشار التقرير، إلى أنك قد تشعر أنك أقرب إلى الأصدقاء والعائلة، بسبب زيادة الاتصالات بالأقارب والأهل للاطمئنان علي صحتهم، فعند تساقط الأمطار قد لا تستطيع للاطمئنان علي عائلتك، ولكن تظل مشغول البال عليهم وترغب في التعرف علي أحوال مع تقلبات الطقس، وتصبح أكثر قربا لهم.