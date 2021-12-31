شكرا لقرائتكم خبر عن كيفية الاكتشاف المبكر للنوبة القلبية الصامتة.. اعرف أعراضها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - النوبات القلبية الصامتة أحد الأمراض الخطيرة في وقتنا هذا، وتوصف بأنها "صامتة"، لأن أعراضها تكون خفيفة جدًا، لدرجة أن الناس غالبًا لا يدركون حدوثها، لكن هذا لا يعني أنه يمكنك تجاهلها، فهى خطيرة مثل النوبة القلبية التقليدية.

قد تشمل أعراض النوبة القلبية الصامتة وفقا لموقع " webmd": ضيق التنفس وعدم الراحة في أجزاء من الجسم إلى جانب الصدر، وقد تشمل هذه الأعراض الظهر أو الرقبة أو أحدهما أو كلاهما، أو الفك ، أو المعدة، وقد يعاني الأشخاص أيضًا من أعراض أخرى مثل الغثيان والقيء وحرقة المعدة .

طرق تشخيص النوبة القلبية

تخطيط كهربية القلب (ECG)

فى هذه الأيام ، أصبح من السهل وغير المكلف بشكل معقول الحصول على مخطط كهربية القلب (ECG).

اختبار الإجهاد:

إذا دخل مريض يعاني من ضعف موهن، يقرر الأطباء ما إذا كانوا سيخضعون له اختبار إجهاد أم لا.

الفحص السريري:

يلاحظ الأطباء علامات تتفق مع تلف القلب.

تندب عضلة القلب:

كما هو الحال في النوبات القلبية المصحوبة بأعراض تقليدية ، تتضمن النوبة القلبية الصامتة انسداد تدفق الدم إلى القلب. يؤدي هذا إلى إصابة جزء من عضلة القلب وندوبه ، تاركًا وراءه علامات منبهة.