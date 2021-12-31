شكرا لقرائتكم خبر عن 5 فوائد للكوارع.. هتظبط وزنك وتحميك من هشاشة العظام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الكوارع هي أرجل الماشية أو الذبيحة، ولها العديد من الفوائد الصحية عند تناولها بالرغم من اختلاف طريقة طهيها حسب كل بلد، وخلال الأسطر القادمة سنتعرف على أبرز وأهم الفوائد الصحية التي تحل علي الجسم عنده تناول الشخص لها، وذلك وفقا لموقع "webmed".

الكوراع تحتوي على العديد من العناصر الغذائية الهامة للجسم، ومنها الزنك والفسفور والحديد وفيتامين ب، والمغنسيوم وفيتامين أ، والكولاجين، ومن أبرز فوائدها التالي:

-تساعد على تخفيف ألم المفاصل:

لأنها تحتوي على نسبة عالية من الكولاجين، فهذا يجعلها من الأطعمة التي تساهم في تقليل الشعور بألم المفاصل.

- تساهم في تقوية العضلات:

تزيد كتلة العضلات وتقويها، ولذا فالأشخاص الحريصون على تناولها يساعدهم ذلك بشكل كبير في تقوية العضلات وتقليل فرص الإصابة.

- نضارة الجلد والبشرة:

تساهم بشكل كبير في تقليل فرص الإصابة بعلامات التقدم بالعمر، وتحافظ على صحة الجلد والحد من الإصابة بترهل الجلد.

- تقلل فرص الإصابة بهشاشة العظام:

تساعد في علاج مرض هشاشة العظام، وتقليل فرص الإصابة بها، والسبب احتواؤها علي نسبة عالية من الكولاجين، كما تحسن ألم الركبة.

-تساعد على التخلص من الوزن الزائد:

تحتوي على نسبة عالية من البروتين، وتشعرك بالشبع لفترة طويلة.