شكرا لقرائتكم خبر عن قوي مناعتك واحمي نفسك من تقلبات الطقس بهذه الأطعمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مع تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية وتقلبات الطقس يمكنك تقوية جهازك المناعي والحد من الإصابة بنزلات البرد أو الأنفلونزا بتناول بعض الأطعمة الصحية التي تحتوي علي العديد من العناصر الغذائية المفيدة، والهدف هو خلق حاجز مناعي قوي يحد من التعرض أو الإصابة بنزلات البرد الشديدة، ولذا يقدم الخليج 365 بعض النصائح المهمة لتقوية الجهاز المناعي في ظل تقلبات الطقس، لتجنب الإصابة بالأمراض المناعية، وذلك وفقا لموقع "webmed"، ومنها:

-البروكلي والكرنب:

أطعمة غنية بمضادات الأكسدة، وفيتامين سي، ولذا فتناولك لهذه الأطعمة يساهم بشكل كبير في تقوية الجهاز المناعي والحد من التعرض والإصابة بنزلات البرد مع تقلبات الطقس.

-السبانخ والجرجير:

هذه الأطعمة غنية بعنصر الحديد و مضادات الأكسدة، وفيتامين سي ، ولذا تناولك لها يعد خيارا غذائيا جيدا جدا لتقوية المناعة والحفاظ على صحتك مع تقلبات الطقس، والحد من الإصابة بنزلات البرد.

-الفلفل :

سواء كان أخضر، أو ألوان، فهو خيار غذائي جيدا لتقوية المناعة والحد من الإصابة بنزلات البرد والسبب أنه يحتوي علي فيتامين سي ومضادات الأكسدة.