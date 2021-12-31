شكرا لقرائتكم خبر عن هذه الفاكهة تخفض نسبة السكر في الدم وتقلل خطر الإصابة بالسكرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الأبحاث أن بعض الأطعمة لها تأثيرات مضادة لمرض السكري والتي يمكن أن تخفض مستويات السكر المرتفعة في الدم، ومن هذه الأطعمة الفراولة، حيث تحتوي الفراولة، على وجه الخصوص، على مجموعة من مضادات الأكسدة المعقدة التي لها تأثيرها في خفض نسبة الجلوكوز في الدم وتقليل خطر الإصابة بمرض السكري، بحسب ما ذكرت جريدة "دايلي اكسبريس".

وترتبط الكربوهيدرات الموجودة في الفراولة أحيانًا بارتفاع طفيف في مستويات السكر في الدم، لكن العناصر الغذائية الأخرى في الفاكهة تساعد في تقليل هذه الزيادات.والفراولة غنية بالأنثوسيانين، وهي مجموعة فرعية من مجموعة المواد الكيميائية التي تسمى الفلافونويد والتي تعتبر صحية بشكل خاص للدماغ والقلب.

قد تكون الجزيئات، التي تعطي الفاكهة لونها الأحمر، مسئولة عن انخفاض مستويات السكر في الدم.

إلى جانب الأنثوسيانين، فإن المواد الكيميائية النباتية الأخرى، مثل حمض الإيلاجيك والإيلاجيتانين، لها أيضًا تأثيرات مخفضة على نسبة الجلوكوز في الدم، وفقًا لبحث نُشر في "جورنال أوف ميديسن فود".

وقال الباحثون إن الفراولة تفيد سكر الدم عن طريق تعزيز حساسية الأنسولين وتحسين إزالة الجلوكوز من الدم.

وتناول حوالي 37 حبة فراولة يوميًا يمكن أن يقلل بشكل كبير من خطر الإصابة بمضاعفات مرض السكري.



