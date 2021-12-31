شكرا لقرائتكم خبر عن "FDA" توافق على الجرعة المعززة للقاح كورونا للأطفال من سن 12-15 عاما.. الإثنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تخطط هيئة الأغذية والأدوية الأمريكية للموافقة على السماح للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و15 عامًا بتلقى جرعة معززة من فايزر لفيروس كورونا يوم الاثنين المقبل، وفقًا لتقرير نيويورك تايمز.

ووفقا لصحيفة نيويورك تايمز فإن لقاح فايزر هو الوحيد المتاح للأطفال دون سن 18 عامًا في الولايات المتحدة، ويتمتع القاصرون بمعدلات تطعيم أقل من أقرانهم الأكبر سنًا، وهم أقل عرضة للإصابة بأعراض حادة من الفيروس.

وتخطط هيئة الأغذية والأدوية الأمريكية (FDA) للسماح للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و15 عامًا بالحصول على جرعات معززة من لقاح فايزر في العام الجديد، وفقًا لتقرير صادر عن نيويورك تايمز.

وقالت (FDA)، حاليًا، يتوفر معزز فايزر Pfizer فقط للأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 16 عامًا، على الرغم من أن الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 5 سنوات مؤهلون للحصول على نظام الجرعتين الأولى.

ويمثل متغير أوميكرون Omicron ما بين 40% إلى 73% من الحالات الجديدة في الولايات المتحدة، وفقًا لبيانات من مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC)، وقد وجد أنه مقاوم للجرعتين الأوليين من اللقاح، لم يذكر مركز السيطرة على الأمراض عدد الأطفال الذين شاركوا في تجربة الحقن المعززة، حيث يُعتقد أن المعززات قادرة على إعادة حماية اللقاح ضد العدوى من اوميكرون Omicron.

وقالت الصحيفة، في 14 ديسمبر الحالى، أصبحت مدينة نيويورك أول مدينة في الولايات المتحدة تطلب من الأطفال فوق سن الخامسة إظهار دليل على التطعيم لمعظم الأنشطة الداخلية، بما في ذلك تناول الطعام في المطاعم مع والديهم، يمتد هذا التفويض أيضًا إلى أنشطة المدرسة الجماعية، ويعتبر لقاح كورونا من فايزر هو اللقاح الأكثر استخدامًا في الولايات المتحدة، وهو أيضًا أكثر اللقاحات الداعمة تعاطيًا.

وقامت شركة فايزر بتلقيح 115 مليون أمريكي بالكامل، واستخدمت 34 مليون مرة كجرعة معززة، ويعتبر لقاح فايزر هو الوحيد المتاح للقُصّر في أمريكا، حيث حصلت جرعات موديرنا وجونسون آند جونسون على الموافقة فقط للبالغين من سن 18 عامًا فما فوق في الولايات المتحدة حتى الآن، ستتوافر الجرعة المعززة الإضافية للفئة العمرية المعتمدة حديثًا بعد ستة أشهر من تلقي الجرعة الثانية من جرعة فايزر وموديرنا Pfizer أو Moderna، أو بعد شهرين من حقنة جونسون J&J، إنه نفس الجدول الزمني الذي تتبعه الفئات العمرية الأخرى عند تلقى جرعة معززة.

وقالت الصحيفة بعد أن تمنح هيئة الأغذية والأدوية الأمريكية الموافقة يوم الاثنين، ستجتمع اللجنة الاستشارية لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها يوم الأربعاء، وتناقش مزايا الجرعات الإضافية في الأطفال الذين لا تتجاوز أعمارهم 12 عامًا.

وأضافت الصحيفة أنه إذا اتفقت اللجنة مع هيئة الأغذية والأدوية الأمريكية، على الموافقة ستقوم الوكالة بمراجعة ترخيص اللقاح ليشمل الفئة العمرية الأصغر، حيث يتنافس كل من متغير أوميكرون لفيروس كورونا مع متغير Delta ليكون سلالة الفيروس السائدة في الولايات المتحدة، وفقًا لأحدث بيانات مركز السيطرة على الأمراض CDC ، يمثل المتغير ما بين 40% و 73% من الحالات النشطة في الولايات المتحدة الأسبوع الماضي، مع كون دلتا تشكل جميع الباقي تقريبًا، وجدت البيانات من مصادر متعددة أن أنظمة لقاح كورونا الأولية لم تكن فعالة ضد السلالة الجديدة، وهي النسخة الأكثر تحورًا من الفيروس التي تم اكتشافها حتى الآن، يُعتقد أن الطلقات المعززة قادرة على إعادة تكوين جزء كبير من المناعة التي توفرها اللقطات الأصلية.