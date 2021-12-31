شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف الفرق بين أعراض نزلة البرد والأنفلونزا وفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتشابه العلامات المبكرة لنزلات البرد والأنفلونزا وفيروس كورونا، لكن غالبًا ما يتسبب كل من فيروس كورونا والأنفلونزا في ظهور أعراض مثل الحمى والتعب وآلام الجسم والتهاب الحلق وضيق التنفس والقيء أو الإسهال، وفقًا للمراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها.

وبحسب شبكة "CNN" الأمريكية يمكن تمييز عدوى فيروس كورونا بالصداع والسعال الجاف اللذين يصاحبهما غالبًا فقدان حاسة التذوق والشم.وحذر الخبراء من أنه "بالنسبة للأشخاص الذين يعانون من ألم شديد في الصدر، خاصة مع السعال الجاف الذي ازداد سوءًا، يجب التماس العناية الطبية".

وأوضحوا أنه "إذا بدأت تشعر بأي من هذه الأعراض، يجدر بك أن تسأل: هل أصيب أي شخص اتصلت به بفيروس كورونا؟ فهو أمر يستحق أيضًا العزل وإجراء اختبار سريع".

حتى إذا كنت لا تشعر بالأعراض بعد، فقد يكون من الأفضل توخي الحذر إذا كنت بالقرب من شخص أثبتت إصابته بفيروس كورونا، خاصة في ظل انتشار متغير أوميكرون.

متى تجرى اختبار فيروس كورونا

غالبًا ما يكون من الجيد معالجة شكوكك في الإصابة بفيروس كورونا من خلال إجراء اختبار، لذا إذا كنت تشعر بأعراض، فقد حان الوقت لإجراء اختبار فيروس كورونا، خاصة في ظل انتشار العدوى بمتغير أوميكرون لكورونا.

وأوضح الخبراء أنه بالنسبة لأولئك الذين تعرضوا للفيروس ولكن لا يشعرون بأعراض، هناك احتمال أن الفيروس لم يتطور بما يكفي للظهور في اختبار سريع.في هذه الحالات، من الأفضل الانتظار خمسة أيام بعد التعرض قبل الاختبار، وفقًا لمركز السيطرة على الأمراض.

وسواء كنت مصاباً بفيروس كورونا أو نزلات البرد، من الجيد دائمًا عزل نفسك أثناء محاربة مرض فيروسي.