اعرف أبرز اختبارات تشخيص مرض القدم السكرى

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القاهرة - سامية سيد - القدم السكرى هي حالة تؤثر على العظام والمفاصل والأنسجة الرخوة في القدمين والكاحلين، ويمكن أن يتطور نتيجة لتلف الأعصاب في القدمين بسبب مرض السكري، أو إصابات الأعصاب الأخرى، في سلسلة "اطمن على نفسك" نتعرف على أبرز اختبارات تشخيص مرض القدم السكرى، بحسب موقع ucsfhealth.

تشخيص القدم السكرى

ليس من السهل دائمًا تشخيص القدم السكرى مبكرًا، حيث يمكن الخلط بينها وبين التهاب العظام أو التهاب المفاصل أو تورم المفاصل سيأخذ مقدم الرعاية الصحية تاريخك الطبي ويفحص قدمك وكاحلك.

يمكن إجراء اختبارات الدم وغيرها من الأعمال المعملية للمساعدة في استبعاد الأسباب الأخرى.

قد يتحقق طبيبك من تلف الأعصاب من خلال هذه الاختبارات:

-التخطيط الكهربي للعضلات

-اختبارات سرعة التوصيل العصبي

-خزعة العصب

يمكن إجراء الاختبارات التالية للتحقق من تلف العظام والمفاصل:

-الأشعة السينية للقدم

-التصوير بالرنين المغناطيسي

-فحص العظام

قد تبدو الأشعة السينية للقدم طبيعية في المراحل المبكرة من الحالة غالبًا ما ينزل التشخيص إلى التعرف على الأعراض المبكرة للقدم السكري: تورم واحمرار ودفء القدم المصابة.

أسباب القدم السكرى

قدم شاركوت هو اضطراب نادر ومسبب للإعاقة إنه نتيجة لتلف الأعصاب في القدمين (اعتلال الأعصاب المحيطية).

ومرض السكري هو السبب الأكثر شيوعًا لهذا النوع من تلف الأعصاب. هذا الضرر أكثر شيوعًا لدى الأشخاص المصابين بداء السكري من النوع الأول.