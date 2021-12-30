شكرا لقرائتكم خبر عن للأمهات.. نصائح لحماية طفلك من الأمراض وتقوية مناعته فى تقلبات الطقس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مع تقلبات الطقس، وانخفاض درجات الحرارة وتساقط الأمطار، وزيادة الفرص للإصابة بنزلات البرد والنزلات الشعبية، والالتهاب الرئوي والإنفلونزا، نجد أن الأطفال الذين يعانون من نقص المناعة أكثر عرضة للإصابة بالأمراض في حالة انخفاض حرارة الجو.

ولذا يقدم التقرير المنشور عبر موقع "healthline" بعض النصائح للأمهات للحفاظ على صحة الأطفال مع تقلبات الطقس، ومنها:

- عدم الذهاب إلى المدارس مع تقلبات الطقس الشديدة، حفاظا على صحتهم وتجنب التعرض لأي مضاعفات صحية لهم.

- ارتداء الملابس الشتوية الثقيلة تعد من أهم النصائح التي يجب على الأمهات القيام بها للحفاظ علي صحة أطفالها مع تقلبات الطقس.

- عدم تغيير الملابس في مكان بارد حتي لا يتعرض الطفل لنزلات البرد.

- تدفئة الطفل أثناء النوم للحفاظ على صحتهم من التعرض لأمراض الشتاء المختلفة.

- الإكثار من تناول الطفل للمشروبات الدافئة الغنية بالعديد من الفوائد الصحية والتي تزيد من شعوره بالتدفئة الجسمانية كالزنجبيل والقرفة.

-الاهتمام بتغذية الطفل جيدا، فطبق السلطة الخضراء تعد من أبرز وأهم النصائح التي تساعد علي تقوية الجهاز المناعي للطفل.

-الفواكه تعد من الحيل الغذائية الغنية بالفيتامينات الهامة لتقوية الجهاز المناعي للطفل مع فصل الشتاء.