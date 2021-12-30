شكرا لقرائتكم خبر عن مع تقلبات الطقس.. كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة ممنوعون من مغادرة المنزل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مع تقلبات الطقس الشديدة وتساقط الأمطار، وإلغاء المدارس فى بعض المحافظات، يقدم ”الخليج 365” لقرائه بعض التحذيرات الصحية المهمة، وقائمة ببعض المرضى الذين عليهم تجنب النزول إلى الشارع فى ظل تقلبات الطقس وتحذير هيئة الأرصاد الجوية، للحفاظ على صحتهم، وتجنب تعرضهم لأى أزمات صحية، وذلك وفقا لموقع "webmed" الطبى، وهم:

- الأطفال:

نصح التقرير بعدم نزول الأطفال الذين يعانون من ضعف فى الجهاز المناعى، لأنهم يصبحون أكثر عرضة للإصابة بانتكاسات صحية شديدة، وزيادة فرص إصابتهم لنزلات البرد.

- أصحاب الأمراض المزمنة:

كالضغط والسكر والقلب، عليهم البقاء فى المنزل لتجنب التعرض لتقلبات الطقس الشديدة، والسبب أنهم يصبحون أكثر عرضة لنزلات البرد والأنفلونزا والانتكسات الصحية، وعليهم أخذ علاجاتهم في المواعيد المحددة، وتقوية مناعتهم عن طريق تناول الأطعمة المهمة.

- كبار السن:

عليهم البقاء في المنزل، للحفاظ علي صحتهم، وتجنب التعرض لأى مضاعفات صحية أو انتكسات، وعليهم الالتزام بمواعيد العلاجات الخاصة بهم.

- مرضى التهاب الجيوب الأنفية وحساسية الصدر:

الأشخاص المصابة بالتهاب الجيوب الأنفية وحساسية الصدر عليهم البقاء فى المنزل، لأن تعرضهم لهذا الطقس يزيد من تعرض الجسم لمضاعفات صحية، وتزداد فرص إصابتهم باختناق، والذهاب للمستشفى والخضوع لجلسات البخار لفتح الشعب الهوائية.