شكرا لقرائتكم خبر عن في 2022.. 4 أطعمة ابتعد عنها لإنقاص الوزن والحصول على الرشاقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يضع كثير من الناس بعض الأهداف المتعلقة بالصحة فى العام الجديد 2022، وأحد هذه الأهداف هو فقدان بعض الوزن الزائد، وفقدان الوزن بطريقة صحية يتطلب بعض التغييرات اليومية المتعلقة بالحركة والنظام الغذائي وعلى الرغم من عدم وجود طعام واحد، يمكن أن يجعلك تكتسب الوزن أو تفقده، إلا أن هناك أطعمة معينة يمكن أن يكون لها آثار ضارة على أهدافك المتعلقة بإنقاص الوزن، فى هذا التقرير نتعرف على أهم الأطعمة التي يجب تجنبها أو الحد منها في عام 2022 من أجل إنقاص الوزن، بحسب موقع "eat this".

أطعمة يجب تجنبها لإنقاص الوزن في العام الجديدالخبز الأبيض

الخبز الأبيض هو نوع من الكربوهيدرات المعالجة التي يمكن أن تعرقل أهدافك الصحية لفقدان الوزن بسرعة، حيث إن الخبز الأبيض يجعلك تشعر بالجوع سريعاً لذلك قد ينتهي بك الأمر بتناول سعرات حرارية أكثر مما تحتاجه في وجبتك وزيادة الوزن بمرور الوقت.

الخبز الأبيض قد تم تجريده من الألياف التي تحتاجها لتمنحك هذا الشعور بالامتلاء والشبع ولهذا السبب، من الأفضل اختيار عناصر ألياف الحبوب الكاملة لمنع زيادة الوزن في عام 2022.

ابتعد عن الطعام المقلي

يجب أيضًا أن يكون استهلاكك للأطعمة المقلية بالزيت محدودًا قدر الإمكان، لأن الأطعمة المقلية بشكل عام غنية بالسعرات الحرارية، وإذا كنت تستهلك سعرات حرارية أكثر مما تحرق، فهذا يعزز زيادة الوزن.

وجدت إحدى الدراسات أن استهلاك الأطعمة المقلية كان مرتبطًا بزيادة مخاطر زيادة الوزن أو الإصابة بالسمنة. ووجدت دراسة أخرى من المجلة الطبية البريطانية أنه من الأهمية بالنسبة لأولئك الذين قد يكون لديهم استعداد وراثي للحد من استهلاكهم للأطعمة المقلية.

بدائل السكر

يمكن أن تكون بدائل السكر مزعجة عندما تحاول التخلص من الوزن الزائد على الرغم من أنها خالية من السعرات الحرارية.

من المهم أن ندرك أنه على الرغم من أن هذه البدائل لا تحتوي على سعرات حرارية، إلا أنها لا تزال تسبب زيادة في مستويات الجلوكوز في الدم والتي يمكن أن تؤثر على قدرتك على إنقاص الوزن.

وقد أظهرت الأبحاث أن بدائل السكر يمكن أن تشجع بالفعل على زيادة الوزن بسبب تأثيرها على حساسية الأنسولين.

أطعمة قليلة الألياف

يجب تجنب الأطعمة منخفضة الألياف - مثل الخبز الأبيض ، ورقائق البطاطس ، وغيرها من العناصر غير القائمة على الحبوب الكاملة - لأنها يمكن أن تساهم في زيادة الوزن، لكن تعمل الألياف القابلة للذوبان على إبطاء إفراغ المعدة ، مما يجعلك تشعر بالشبع لفترة أطول، وبالتالي تقل احتمالية الإفراط في تناول الطعام في وجبتك التالية.

وهناك نوع أقل شهرة من الألياف لا يزال مهمًا لفقدان الوزن ، يسمى النشا المقاوم هذا النوع من الألياف يقاوم الهضم لأنه ينتقل على طول أمعائك، وعند وصوله إلى الأمعاء الغليظة ، يتم تخميره بواسطة البكتيريا المفيدة التي تعيش هناك. وتطلق عملية التخمير هذه المنتجات الثانوية التي تعمل على تحسين استجابة الجسم للأنسولين ، مما يؤدي في النهاية إلى تقليل الدهون المخزنة حول محيط الخصر.