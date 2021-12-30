شكرا لقرائتكم خبر عن مدير مركز جماليا الروسى: بدء اختبار لقاح كورونا الأنفى بالبخاخ 15يناير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال ألكسندر جينسبرج، مدير مركز جماليا Gamalya، مطور لقاح كورونا، لوكالة تاس اليوم الخميس، إن حملة تجنيد المتطوعين لاختبار لقاح فيروس كورونا الأنفي ستنطلق في روسيا في 15 يناير.

وأصاف، ستبدأ الاختبارات فوراختيار المتطوعين الأوائل، سيكون هناك عدة مجموعات مختلفة من المتطوعين، من تم تطعيمها، وغير ملقحين، موضحا إن المشكلة الأكبر ستكون العثور على أشخاص لم يصابوا بفيروس كورونا ولم يتم تطعيمهم.

وأوضح، إلى جانب اختبار اللقاح، سيتم اختبار نظام لتحديد الأجسام المضادة لفيروس كورونا بعد استخدام لقاح الأنف.

قال جينتسبيرج: "كانت المشكلة الأكبر في عملية تطوير شكل لقاح الأنف هي إنشاء نظام اختبار وعلامات تشير إلى أن أنظمة الاختبار لدينا تحدد فعليًا عيار الأجسام المضادة وأن هذه العيارات كافية لضمان الحماية"، موضحا، "لقد طورناها" نظام الاختبار" وسوف ندرس كيف يمكن أن تساعدنا في اختباراتنا، سنحتاج إلى أنظمة الاختبار بعد ذلك بقليل، عندما يتم تطعيم المتطوعين على شكل بخاخ الأنف، بعد حوالي أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع سنرى كيف تعمل أنظمة الاختبار لدينا ".

في أكتوبر الماضى، حصل مركز الجمالية على تصريح من وزارة الصحة الروسية للمرحلة الثانية من الاختبارات السريرية لشكل أنفي من لقاح فيروس كورونا.

وأشار مدير المركز إن بخاخ الأنف سيكون إضافة إلى اللقاح العادي لضمان حاجز إضافي للعدوى لأنه يساعد على تطوير مناعة أنسجة في البلعوم الأنفي.