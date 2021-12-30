شكرا لقرائتكم خبر عن تناول الماء المكشوف يغير مذاقه ويضر صحتك.. اعرف طريقة الشرب الصحيحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلعب الماء العديد من الأدوار في الحفاظ على صحتنا ولياقتنا، لذلك عندما تشرب الماء بشكل غير صحيح، فإنك تفقد بعض الفوائد الأساسية له، وهناك أخطاء يرتكبها البعض عند تناوله، ومنها شرب الماء الراكد منذ يوم أو أكثر أو تناول كوب من الماء المكشوف فى الهواء، وفى هذا التقرير نتعرف على الطريقة الصحيحة لشرب الماء والأخطاء التي تؤثر على فوائدها، بحسب موقع "تايمز أوف إنديا".

تغيير مذاق الماء بسبب تركه مكشوفاً فى الهواء

يؤدي ترك الماء مكشوفًا لمدة 12 ساعة إلى تغيرات جزيئية في الماء، حيث يبدأ ثاني أكسيد الكربون الموجود في الهواء بالاختلاط معه، مما يقلل من مستوى الحموضة الذي يمنحه طعمًا غير مرغوب فيه، وهذا لا يعني أن هذه المياه غير آمنة للاستهلاك، فمياه الصنبور صالحة لمدة ستة أشهر، لذلك يمكنك شرب هذه المياه.

لكن شرب المياه المكشوفة يعني أيضًا استهلاك كل الأوساخ والحطام التي توجد على الطبقة العليا من البيئة المحيطة.

شرب الماء من الزجاجة الراكدة لأيام

من الطبيعي أن يستيقظ الناس في الصباح ويشربون الماء المتبقي طوال الليل على طاولة جانبية، في زجاجة أو كوب أو في بعض الأحيان نبتلع الماء من زجاجة محفوظة في السيارة لعدة أيام.

إن شرب الماء من الزجاجات، خاصة عندما تتناول رشفات مباشرة عن طريق وضع فمك على حافة الزجاجة، ليس آمنًا على الإطلاق هذا لأنه عندما نضع فمنا على حافة الزجاجة، فإن الجلد الميت والغبار والعرق الذي يغطي بشرتنا يتم غسله في الماء المتبقي حتى لعابنا الذي يحتوي على ملايين البكتيريا يتم خلطه في ماء الزجاجة إذا سمح للماء بالبقاء لفترة من الوقت ، خاصةً في درجة حرارة دافئة ، فإن البكتيريا تميل إلى النمو بسرعة.

عندما تشرب نفس الماء مرة أخرى ، فإنه يجد ممرًا إلى جسمك، مما يزيد من خطر حدوث العديد من المشكلات المتعلقة بالصحة ويزداد خطر الإصابة بالمرض عندما تشارك زجاجة المياه الخاصة بك مع شخص يعاني من مرض معدى.

الطريقة الصحيحة لشرب الماء

املأ الكوب بمياه عذبة من الصنبور أو الفلتر إذا كنت تحتفظ بزجاجة في منضدة، فلا تشرب من الزجاجة مباشرة لكن احتفظ بكوب بغطاء مع زجاجة الماء الخاصة بك.

-عندما تستيقظ في الصباح، تجنب شرب الماء من نفس الزجاجة.

- أيضا ، قم بتغيير ماء الزجاجة يوميا.

-عند الخروج حاول ألا تشرب الماء بوضع فمك على حافة الزجاجة.