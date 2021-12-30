شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف فوائد "كرنب بروكسل" في الوقاية من السرطان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف العلماء عن نوع من الغذاء الذي يمكن أن يساعد في تعزيز طول العمر عن طريق الحد من خطر الإصابة بالسرطان وهو كرنب بروكسل، وهو غني بالألياف والمواد الغذائية التي يمكن أن يكون لها تأثير مفيد على صحتك، في هذا التقرير نتعرف على فوائد كرنب بروكسل في الوقاية من الأمراض ومنها السرطان، بحسب موقع "ديلي إكسبريس".

والمركبات الكيميائية النباتية الموجودة في هذا النوع من الخضراوات "كرنب بروكسل" يمكن أن تكون مفيدة في منع السرطان، حيث تساعد في تعزيز مضادات الأكسدة في الجسم والدفاعات الطبيعية للجسم ، مما يعزز إشارات الخلايا السليمة.

و"المواد الكيميائية النباتية الموجودة في كرنب بروكسل معروفة بقدرتها على منع نمو الأورام وكذلك تثبيط إنتاج الهرمونات المرتبطة بتكوين السرطان".

ما أنواع السرطان التي يمكن أن يساعد كرنب بروكسل في الوقاية منها؟

كرنب بروكسل قد يساعد في منع مجموعة متنوعة من السرطانات ، بما في ذلك سرطان الرئة والمعدة والبروستاتا والثدي والكلى والمثانة.

أربعة من هذه الأنواع - سرطان الرئة والبروستاتا والمثانة والثدي - هي من أكثر أنواع هذه الحالة انتشارًا، وفقًا للمعهد البريطاني للسرطان.

وكرنب بروكسل يندرج تحت ما يسمى بالخضراوات الصليبية مثل: الكرنب والقرنبيط والبروكلى والتي يمكن أن تساعد أيضًا في تقليل خطر الإصابة بالسرطان.كما أن كرنب بروكسل مليء بالألياف وفيتامين ج وفيتامين ك والكالسيوم.

وتحتوي براعم بروكسل على مركب أساسه الكبريت يسمى غليكوزينولات جلوكوبراسيسين.

وجدت الأبحاث أن هذا المركب قد يلعب دورًا في الوقاية من السرطان عن طريق منع تلف الحمض النووي ، مما قد يزيد من خطر الإصابة بالسرطان.

بالإضافة إلى ذلك ، تشير الأبحاث إلى أن البراعم يمكن أن تمنع نمو الأوعية الدموية الجديدة داخل الأورام.