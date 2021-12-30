هل سكر جوز الهند بديل صحي للسكر الأبيض؟

بيروت - نادين محمد - الآثار السلبية للسكر معروفة. لكن هل تجدون صعوبة في الإقلاع عن تناول السكر؟ لا تقلقوا! يحتوي سكر المائدة بالتأكيد على بعض البدائل الصحية، ومن بينها سكر جوز الهند. إنه غير مكرر وله مؤشر منخفض لنسبة السكر في الدم (يستغرق الجسم وقتاً أطول لهضمه. يساعد هذا النوع من السكر على منع الارتفاع المفاجئ في مستويات السكر في الدم. إليك فوائد سكر جوز الهند وآثاره الجانبية المحتملة.



1. إدارة مستويات الجلوكوز

يفضل الكثير من مرضى السكري سكر جوز الهند كبديل لسكر المائدة بسبب انخفاض مؤشر نسبة السكر في الدم. محتوى الكربوهيدرات في عصارة جوز الهند أقل مقارنة بأنواع السكريات الأخرى، مثل قصب السكر، كما أنه يعمل على تطبيع مستويات الجليكوجين في الكبد وأنشطة استقلاب الكربوهيدرات.

2. قد يعزز صحة الأمعاء

تشير الدراسات إلى أن سكر جوز الهند يحتوي على مادة الإنولين، كما أنه يحسن الشعور بالشبع وإراحة الجهاز الهضمي، ويقلل من الرغبة الشديدة في تناول الأطعمة الحلوة والمالحة.

يعزز صحة الأمعاء



3. غني بمضادات الأكسدة

تشير الدراسات إلى أن سكر جوز الهند يحتفظ بالعديد من مضادات الأكسدة، بما في ذلك (فيتامين سي، فهو يساعد حمض الأسكوربيك على منع الأضرار التي تسببها الجذور الحرة، ويقلل من شدة الحساسية، ويحارب الالتهابات، وقد يؤدي الإفراط في تناول سكر جوز الهند إلى مخاطر محتملة.

إليك المخاطر المحتملة لسكر جوز الهند

1. يحتوي على نسبة عالية من السعرات الحرارية

على الرغم من أن سكر جوز الهند مشتق من مصدر طبيعي، إلا أنه لا يزال مرتفعاً في السعرات الحرارية. تربط الأبحاث بين تناول السكر الزائد والسمنة ومرض السكري ومن ثم، تناوله باعتدال وزيادة النشاط البدني لتجنب هذه الآثار الجانبية.



2. تفاقم الحساسية لجوز الهند

سكر جوز الهند قد يؤدي إلى تفاقم حساسية جوز الهند وتتميز بطفح جلدي، وحكة في الحلق، وآلام شديدة في البطن، وقيء، وإسهال فيجب التوقف عن تناوله واستشارة الطبيب إذا واجهت أياً من هذه الأعراض.

3. يحتوي على نسبة عالية من الفركتوز

يحتوي سكر جوز الهند على كميات عالية من الفركتوز، تظهر الأبحاث أن تناول الفركتوز الزائد قد يسبب مقاومة الإنسولين والسمنة واضطرابات الكبد ومرض السكري، ومن ثم، تجنب الإفراط في تناول سكر جوز الهند.

يساعد مؤشر نسبة السكر في الدم المنخفض في إدارة مستويات السكر في الدم، ويعزز أيضاً صحة الأمعاء. ومع ذلك، فهو بديل مناسب فقط للسكر الأبيض المكرر. إلى جانب ذلك، يحتوي كل من جوز الهند والسكريات البيضاء على نسبة عالية من السعرات الحرارية، وقد لا تكون مثالية للتناول المنتظم.

على الجانب الآخر إليك أبرز الأسئلة الشائعة التي تدور حول تناول سكر جوز الهند تعرفي عليها.





هل سكر جوز الهند أفضل من السكر العادي؟

بينما يحتوي كلاهما على نفس الكمية من السعرات الحرارية، يُعتقد أن سكر جوز الهند أفضل؛ لأنه يحتفظ بالمعادن الإضافية. ومع ذلك، قد يكون لسكر جوز الهند آثار سلبية أيضاً إذا تم تناوله بكميات كبيرة.

يمكن للأشخاص المصابين بداء السكري تناول سكر جوز الهند باعتدال؛ لأنه يحتوي على عدد قليل من الفوائد الصحية المثبتة المرتبطة بمرض السكري.

ما هو السكر الأكثر صحة؟

تحتوي جميع السكريات على الجلوكوز والفركتوز والسكروز، وقد يكون لها آثار سلبية إذا استهلكت بكميات زائدة، ومع ذلك يعتبر السكر غير المكرر أكثر صحة من السكر المكرر، على الرغم من أنه ينصح بالاعتدال في تناوله.

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