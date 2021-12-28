اختصاصية التغذية العلاجية ولاء زهير: مساج الاحجار الحاره لتدفئة العضلات 



بيروت - نادين محمد - يعتبر العلاج بالأحجار الساخنة من العلاجات المنتشرة مؤخرًا حيث يستخدم فيه أحجار ساخنة ملساء يتم وضعها على نقاط معينة على الجسم ويقوم المعالج بإمساك الأحجار وعمل المساج بها، تكمن أهميته بأنه يعمل على تدفئة العضلات وارخائها والتخفيف من التوتر وطرد السوائل المحتسبة في الجسم.



التقت "الجميلة " باختصاصية التغذية العلاجية في مركز الأندلسية لصحة المرأة ولاء زهير.



أوضحت التدليك دكتورة ولاء بأن الأحجار الساخنة تندرج تحت أنواع الطب البديل مشيرة الى أنه بالنظر إلى تقنية التدليك بالأحجار الساخنة الذي غالبًا ما يلجأ له البعض رغبة باسترخاء العضلات والذي أَصبح علاجًا تكميليًا شائع والتي أظهرت العديد من الدراسات العديد من الفوائد العلاجية التي يمنحها.

اختصاصية التغذية العلاجية ولاء زهير



وعن أماكن وضع الحجارة بالجسم قالت:

- على طول العمود الفقري،على المعدة، الصدر وايضا الوجه أو على راحة اليد والقدم وأطراف الاصابع.

- يمكن لأي شخص يعاني من توتر في العضلات وآلامها أو يعاني من الأرق أو الاجهاد أو احتباس السوائل الاستفادة من التدليك بالحجر الساخن.



وعن الحالات التي يفضل فيها استشارة الطبيب قبل الحصول على التدليك أوضحت دكتورة ولاء:

- الأشخاص الذين يعانون من أمراض الدم كالتجلطات أو من يتناول مسيلات الدم - أو من يعاني من حروق على البشرة أو من أجرى عملية جراحية في الأسابيع الستة الماضية.

من يعاني من كسر أو هشاشة في العظام أو المصابين بداء السكري كما ينصح تجنب النساء الحوامل.



وعن فوائد التدليك بالحجر الساخن أشارت إلى أنه:

- يساعد في التخفيف من توتر العضلات وآلامها حيث يساعد على زيادة تدفق الدم للمناطق المصابة والتقليل من تقلص العضلات ويزيد مرونتها.

- يقلل التوتر والقلق.

- يساعد على النوم والاسترخاء.

- يساعد في تخفيف أعراض بعض الأمراض المناعية مثل ألم العضلات الليفي.

- يساعد في تقليل أعراض مرض السرطان مثل التوتر والقلق الغثيان والاكتئاب.

- يحسن مستوى ضغط الدم واحتباس السوائل في الجسم.

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