شكرا لقرائتكم خبر عن اوعى ترميها.. فوائد قشر الموز تخفف الألم وتعالج حب الشباب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ليس فقط الموز، يتمتع قشور الموز بالعديد من الفوائد الصحية كما يساعد في حل العديد من المشكلات اليومية، من تقليل حب الشباب إلى تبييض الأسنان، خاصة أنها غنية بفيتامينات B6 وB12 والمغنيسيوم والبوتاسيوم، وفقًا لتقرير موقع "Healthline".

فيما يلى.. تعرف عل أهم الفوائد الصحية لقشور الموز:

تبييض الأسنان

فرك قشر الموز على أسنانك لمدة دقيقة يوميًا على مدار أسبوع يمكن أن يساعد في الحصول على أسنان لامعة، لأنه غني بالبوتاسيوم والمغنيسيوم المفيدة لمينا الأسنان وتعمل على التبيض.

تخفيف الألم

قشور الموز غنية بالمركبات النشطة بيولوجيًا وبالخصائص المضادة للالتهابات التي تساعد في تقليل آلام الجسم.

علاج حب الشباب

افرك قشر الموز على وجهك ولاحظ الفرق في غضون أسبوع، حيث تساعد في تقليل التهاب الجلد كما أنها غنية بالفينولات التي تحتوي على مضادات الميكروبات لعلاج البثور وحب الشباب.

مفيد للهضم

قشر الموز غني بالألياف ويمكن أن يساعد في تنظيم عمل الجهاز الهضمي إذا تم تناوله بانتظام، كما أنه مفيد لعلاج الإمساك والإسهال أيضًا.

يقلل التجاعيد

قشور الموز غنية بمضادات الأكسدة وفيتامين سى بما يساعد فى الاحتفاظ بمرونة البشرة وبالتالي يقلل من ظهور التجاعيد.