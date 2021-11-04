شكرا لقرائتكم خبر عن مدير مستشفى برج العرب الجامعى: نستقبل مرضى سرطان الأطفال وعلاجهم مجانا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الدكتور شادى فاضل، أستاذ علاج الأورام، مدير مستشفى برج العرب الجامعى لعلاج الأورام التابع لجامعة الإسكندرية، أن المستشفى تم تخصيصه لعلاج سرطان الأطفال ليكون مخصصا لعلاج أورام الأطفال فى عام 2018، موضحا أنه منذ عام 2018 وحتى نهاية عام 2020 عالجنا حوالى 4900 طفل مصاب بالسرطان.

وأوضح، خلال مؤتمر الأورام بجامعة الإسكندرية المنعقد حاليا بالاسكندرية، أنه يتم علاج جميع أنواع سرطانات الأطفال بالمستشفى طبقا للبروتوكولات العلاجية الدولية الحديثة.

وقال شادى إن الطفل لا يتحمل أى نفقات، حيث يتم نقل المرضى الأطفال مع أحد والديه من الإسكندرية إلى مستشفى برج العرب، وفقا لنظام محدد لمواعيد العلاج والتحاليل، موضحا أنه يتم عمل الكشف مجانا ويتم تحويله إلى التحاليل اللازمة بجميع أنواعها، موضحا أن المستشفى به 80 سريرا، و6 أسرّة رعاية مركزة.

وأشار إلى انه يتم عمل جميع الجراحات من مختلف التخصصات، سواء أورام المخ والأعصاب أو تغيير المفاصل، الناتجة عن الإصابة بالسرطان، مضيفا أنه يوجد 4 غرف عمليات تم تجهيزها بأحدث الأجهزة، ويتم استقبال جميع الأطفال المصابين بالسرطان من أى محافظة حتى خارج الإسكندرية سواء من محافظة مطروح، أو البحيرة أو كفر الشيخ أو أى محافظة أخرى بدون شروط. وقال إنه لا يوجد قائمة انتظار ونستقبل حوالى 1500 طفل سنويا ويتم علاجهم مجانا.

وأضاف أن المستشفى تم بناؤه على 5 أفدنة وهناك خطة لتطوير استكمال المستشفى لاستيعاب أطفال أكثر، وهناك خطة لبناء مركز علاج إشعاعى مجهز بأحدث الأجهزة.