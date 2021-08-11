شكرا لقرائتكم خبر عن فوائد الرياضة لصحتك عديدة منها تقليل خطر إصابتك بالأمراض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فوائد الرياضة والنشاط البدني المنتظم لا حصر لها، فهى أحد أهم الأشياء التي يمكنك القيام بها لصحتك، ويمكن ممارسة الرياضة بأبسط الأشكال، فلا يتطلب الأمر الذهاب إلى صالة الألعاب الرياضية ولكن يمكنك المشي السريع، فهو آمن بشكل عام لمعظم الناس، أو السباحة أو ركوب الدراجة، وفى هذا التقرير نتعرف على فوائد الرياضة لصحتك، بحسب موقع مراكز الوقاية من الأمراض الأمريكية "CDC".



فوائد الرياضة

فوائد الرياضة على صحة الدماغ يحدث مباشرة بعد جلسة من النشاط البدني المعتدل إلى القوي، وتشمل الفوائد:

- تحسين التفكير أو الإدراك للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 6 و13 عامًا، وتقليل مشاعر القلق قصيرة المدى لدى البالغين.

- يمكن أن يساعد النشاط البدنى المنتظم فى الحفاظ على مهارات التفكير والتعلم والحكم لديك حادة مع تقدمك فى العمر.

- يمكن أن يقلل أيضًا من خطر الإصابة بالاكتئاب والقلق ويساعدك على النوم بشكل أفضل.

يلعب كل من النظام الغذائي والنشاط البدني دورًا مهمًا في الحفاظ على وزن صحي للجسم، أو فقدان الوزن الزائد، أو الحفاظ على فقدان الوزن بنجاح.

يزداد وزنك عندما تستهلك سعرات حرارية أكثر من خلال الأكل والشرب من كمية السعرات الحرارية التي تحرقها ، بما في ذلك تلك المحروقة أثناء النشاط البدني.

من المهم موازنة السعرات الحرارية عندما يتعلق الأمر بإدارة الوزن، ويختلف الأشخاص اختلافًا كبيرًا في مقدار النشاط البدني الذي يحتاجون إليه قد تحتاج إلى أن تكون أكثر نشاطًا من الآخرين للوصول إلى وزن صحي أو الحفاظ عليه.

للحفاظ على وزنك: اعمل حتى 150 دقيقة أسبوعيًا من التمارين الهوائية متوسطة الشدة (على سبيل المثال، 30 دقيقة في اليوم ، 5 أيام في الأسبوع).

تظهر الأدلة العلمية القوية أن النشاط البدني يمكن أن يساعدك في الحفاظ على وزنك بمرور الوقت، ومع ذلك فإن المقدار الدقيق للنشاط البدني اللازم للقيام بذلك غير واضح لأنه يختلف اختلافًا كبيرًا من شخص لآخر.

من المحتمل أنك قد تحتاج إلى ممارسة أكثر من 150 دقيقة من النشاط المعتدل الشدة في الأسبوع للحفاظ على وزنك.

لإنقاص الوزن والحفاظ عليه: ستحتاج إلى قدر كبير من النشاط البدني ما لم تقم أيضًا بتعديل نظامك الغذائي وتقليل كمية السعرات الحرارية التي تتناولها وتشربها.



فوائد الرياضة

تعد أمراض القلب والسكتة الدماغية من الأسباب الرئيسية للوفاة في ويمكن أن يؤدي اتباع التوصيات والحصول على 150 دقيقة على الأقل أسبوعيًا من النشاط الهوائي المعتدل الشدة إلى تقليل خطر الإصابة بهذه الأمراض.

يمكنك تقليل المخاطر بشكل أكبر مع المزيد من النشاط البدني. ويمكن أن يؤدي النشاط البدني المنتظم أيضًا إلى خفض ضغط الدم وتحسين مستويات الكولسترول.

يمكن أن يقلل النشاط البدني المنتظم من خطر الإصابة بمرض السكري من النوع 2 ومتلازمة التمثيل الغذائي متلازمة التمثيل الغذائي هي مزيج من الدهون الزائدة حول الخصر، وارتفاع ضغط الدم ، وانخفاض كوليسترول البروتينات الدهنية عالية الكثافة (HDL)، وارتفاع الدهون الثلاثية، أو ارتفاع نسبة السكر في الدم. يبدأ الناس في رؤية فوائد عند مستويات النشاط البدني التي تقل عن 150 دقيقة الموصى بها في الأسبوع. يبدو أن الكميات الإضافية من النشاط البدني تقلل من المخاطر بشكل أكبر.



فوائد الرياضة

تقلل ممارسة النشاط البدني من خطر الإصابة بالعديد من السرطانات الشائعة الحدوث تظهر الأبحاث أن البالغين الذين يشاركون في قدر أكبر من النشاط البدني قد قللوا من مخاطر الإصابة بسرطانات:

- المثانة

- الصدر

- القولون

- سرطان بطانة الرحم

- المريء

- سرطان الكلى

- سرطان الرئة

- سرطان المعدة

- تحسين نوعية حياتك. إذا كنت أحد الناجين من مرض السرطان فقد أظهرت الأبحاث أن ممارسة النشاط البدني المنتظم لا يساعد فقط في منحك نوعية حياة أفضل، ولكن أيضًا يحسن لياقتك البدنية.