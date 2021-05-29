أسباب ظهور هالات سوداء أسفل العينين عند الأطفال

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 29 مايو 2021 01:34 مساءً - أوضح تقرير طبي نشره الموقع الأميركي "healthgrades"، أسباب معاناة بعض الأطفال من ظهور هالات سوداء أسفل العينين، وبرأي خبراء التقرير أن الأمر ا يشير أحياناً إلى إصابة الطفل ببعض الأمراض، توضحها "الخليج 365 وطفلك" في الموضوع الآتي:

الحساسية

الإنفلونزا يمكن أن تسبب السواد تحت العينين

تعتبر الإصابة بالحساسية أحد أسباب ظهور الهالات السوداء أسفل العينين، والتي قد تكون حساسية بسبب تناول بعض الأطعمة مثل الفراولة والفول السوداني ومنتجات الألبان وتربية الحيوانات الأليفة أو حساسية الجيوب الأنفية.

نزلات البرد

إصابة الطفل بنزلات البرد والأنفلونزا المتكررة تسبب انسداد الأنف، وارتجاع الدم الغامق الذي لا ينقل الأوكسجين إلى العين ما يؤدي إلى زيادة حجم الأوردة وظهور لون قاتم، يسبب ظهور هالات سوداء.

الأنيميا والأرق

إصابة الطفل بفقر الدم نتيجة اتباع نظام غذائي يفتقر لعنصر الحديد وهذا يؤدي إلى ظهور هالات سوداء أسفل العين، كما يعد عدم حصول الطفل على قسط كاف من النوم، والسهر لمشاهدة التلفاز والأجهزة الإلكترونية الأخرى أو الاعتداء بالضرب على عين الطفل، أحد الأسباب المهمة للهالات السوداء تحت العينين.

عوامل وراثية

الجفاف يسبب السواد تحت العينين

أحد أسباب ظهور هالات سوداء أسفل العينين هو وجود عوامل وراثية منتشرة في عائلة الطفل مثل وراثة جلد رقيق جداً أسفل العين.

التهابات الجيوب الأنفية

تعد الأصابة بأنواع مختلفة من الالتهابات مثل التهاب الجيوب الأنفية وبكتيريا الحلق والتهابات بكتيريا الحلق أو التهابات بكتيرية أو فيروسية، أحد أسباب ظهور هالات سوداء أسفل العينين.

الجفاف

الإصابة بالجفاف أيضاً، ينتج عن فقدان السوائل بالجفاف والإسهال، الأمر الذي يهدد حياة المريض ويستلزم الذهاب للطبيب.

فرك العينين

فرك العينين يؤدي إلى السواد

يقوم بعض الأطفال بتكرار فرك العينين أثناء مشاهدة التلفاز مما يؤدى إلى جفاف منطقة العين ويصيب الأوعية الدقيقة التى تؤدى إلى ظهور هالات سوداء أسفل العين.